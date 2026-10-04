ISEE sotto i 15 mila euro: molti bonus non vengono richiesti perché i cittadini non li conoscono

Vale per famiglie, lavoratori, studenti e pensionati. L’ISEE resta il parametro usato da Stato, Inps, Comuni e Regioni per capire la situazione economica del nucleo familiare. La soglia dei 15 mila euro apre molte porte, ma non tutte le misure funzionano allo stesso modo: alcune arrivano in automatico, altre richiedono domanda, altre ancora dipendono da bandi locali o da limiti più bassi. Il punto di partenza, però, è sempre lo stesso: senza un ISEE aggiornato, molti aiuti rischiano di non arrivare.

Per ottenere l’ISEE 2026 bisogna presentare la Dichiarazione sostitutiva unica, la Dsu. È il documento che raccoglie redditi, patrimoni e composizione della famiglia. La richiesta si può fare online sul portale Inps, entrando con Spid, carta d’identità elettronica o Cns. In alternativa ci si può rivolgere a un Caf, che aiuta gratuitamente nella compilazione. Nei casi più complessi, alcuni preferiscono passare dal commercialista.

Servono i codici fiscali dei familiari, le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni uniche, i dati dei conti correnti — saldo e giacenza media — eventuali immobili posseduti e, se presente, il contratto di affitto. Dopo l’invio, l’attestazione arriva di solito in pochi giorni, salvo controlli o dati da correggere. L’ISEE vale fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene richiesto: per questo, a gennaio, molti tornano al Caf con la solita cartellina di documenti sotto braccio.

Casa e utenze: affitto, bollette e sconti sulla Tari

Sul fronte casa, il primo aiuto riguarda la detrazione per l’affitto, da inserire nella dichiarazione dei redditi. Per l’abitazione principale, con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, lo sconto fiscale è di circa 300 euro. Se invece il contratto è a canone concordato, entro la stessa soglia, la detrazione può arrivare fino a 495,80 euro.

Documenti, bollette e spesa sul tavolo: una scena di gestione del budget familiare legata ai bonus 2026 con ISEE basso.

Funzionano in modo diverso i bonus sociali per luce, gas e acqua: vengono riconosciuti in automatico a chi ha un ISEE valido e rientra nei limiti previsti. In generale la soglia è più bassa, intorno a 9.796 euro, ma sale fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli. Lo sconto sulla luce cambia in base al numero dei componenti e può partire da circa 146 euro l’anno, con importi più alti per i nuclei numerosi.

Il bonus gas, invece, dipende anche dalla zona climatica e dall’uso domestico. Per l’acqua è garantita una quota minima gratuita. In molti Comuni, inoltre, sono previste riduzioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Qui però decide il regolamento locale: conviene controllare allo sportello tributi o sul sito del Comune.

Famiglie e figli: Assegno unico, nuovi nati, nido e libri scolastici

Per chi ha figli, la misura centrale resta l’Assegno unico universale, pagato dall’Inps per i figli a carico fino a 21 anni, senza limite di età in caso di disabilità. Non c’è una soglia ISEE massima per riceverlo, ma l’importo aumenta quando l’indicatore è più basso. Con ISEE fino a 17.468,51 euro, secondo le tabelle Inps aggiornate, si può arrivare a 203,81 euro al mese per figlio, al netto di eventuali maggiorazioni.

Nel pacchetto famiglia c’è anche il bonus nuovi nati, un contributo una tantum da 1.000 euro per nascita, adozione o affidamento, destinato ai nuclei con ISEE fino a 40.000 euro. Per la prima infanzia resta il bonus asilo nido, che rimborsa le rette di nidi pubblici e privati o forme di assistenza domiciliare: con ISEE sotto 25.000 euro, l’aiuto può arrivare fino a 3.000 euro l’anno. Poi c’è la scuola. Il bonus libri scolastici è gestito soprattutto da Regioni e Comuni, con bandi, scadenze e importi diversi. In alcuni casi copre libri di testo, materiali o costi di iscrizione, anche nelle scuole paritarie.

Spesa, salute e sostegno sociale: le carte e le esenzioni da conoscere

Tra gli aiuti più concreti per la spesa di tutti i giorni c’è la Carta “Dedicata a Te”, una prepagata per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e altri requisiti, spesso legati alla presenza di minori e all’assenza di sostegni non compatibili. Nelle ultime edizioni l’importo si è aggirato attorno ai 500 euro, da usare per beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai trasporti pubblici, secondo le regole fissate dal decreto attuativo.

Più selettiva la Carta Acquisti, riservata agli over 65 e alle famiglie con bambini sotto i 3 anni: prevede una ricarica di 80 euro ogni due mesi, ma richiede un ISEE molto basso, intorno agli 8.000 euro, oltre ad altri requisiti sul patrimonio. Sul fronte salute, il bonus psicologo copre parte delle sedute di psicoterapia: per chi ha ISEE fino a 15.000 euro, il contributo massimo può arrivare a 1.500 euro, nei limiti dei fondi disponibili e dopo domanda all’Inps.

Restano infine le esenzioni dal ticket sanitario, legate a reddito, età, disoccupazione o condizioni specifiche. Il codice E02, per esempio, riguarda disoccupati e familiari a carico con reddito entro le soglie previste. Qui i dettagli fanno la differenza: tessera sanitaria aggiornata, certificazione corretta e domanda presentata nei tempi giusti.