ISEE sotto i 9.530 euro: gli sconti sulle bollette che spettano e che in molti perdono

Una correzione che può allargare la platea delle famiglie ammesse agli sconti su luce, gas, acqua e TARI. Ma il nodo resta sempre lo stesso: chi non aggiorna in tempo la DSU rischia di restare fuori, anche se avrebbe diritto all’agevolazione.

La novità principale riguarda il limite di reddito. Per il bonus sociale 2026, l’accesso ordinario è previsto per le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro. Resta invece la soglia più alta, pari a 20.000 euro, per i nuclei numerosi con almeno quattro figli a carico. In concreto, significa che possono rientrare nell’agevolazione anche famiglie rimaste escluse negli anni scorsi per poche decine o centinaia di euro.

Il meccanismo vale per i bonus legati al disagio economico, applicati alle forniture domestiche intestate a uno dei componenti del nucleo familiare. Diverso il caso del disagio fisico: chi usa apparecchiature elettromedicali salvavita può ottenere il beneficio senza limiti di ISEE, ma deve presentare una domanda specifica, con la documentazione sanitaria richiesta. “Il punto vero è non aspettare l’ultima bolletta utile”, ripetono spesso gli operatori dei CAF. Perché solo con un indicatore aggiornato il sistema può riconoscere il diritto allo sconto.

Luce, gas, acqua e TARI: quanto valgono gli sconti

Gli importi dei bonus bollette 2026 sono fissati sulla base delle tabelle dell’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Possono cambiare in base al numero dei componenti della famiglia, al tipo di fornitura e, per il gas, anche alla zona climatica e all’uso dichiarato. Per la bolletta della luce, la riduzione ordinaria è indicata intorno al 30% della spesa lorda, con valori annui che, secondo le tabelle di riferimento, possono andare indicativamente da 146 euro a oltre 204 euro, a seconda della composizione del nucleo.

Documenti e bollette sul tavolo mentre si controllano i requisiti ISEE per non perdere il bonus bollette 2026.

Per il gas, il beneficio si traduce in un taglio della spesa stimato intorno al 15% sul totale. Ma l’importo non è uguale per tutti: contano i consumi, il Comune di residenza e l’uso della fornitura per cottura, acqua calda o riscaldamento. Per l’acqua, invece, il bonus idrico copre un quantitativo minimo gratuito: 50 litri al giorno per persona, considerati il fabbisogno essenziale. C’è poi la TARI, la tassa sui rifiuti. In questo caso l’agevolazione può arrivare fino al 25%, ma l’applicazione dipende anche dai regolamenti dei singoli Comuni. Qui, più che altrove, è bene controllare avvisi locali e portale dell’ente.

DSU aggiornata e INPS: il passaggio che decide lo sconto

Dal 2021 i bonus sociali per disagio economico vengono riconosciuti in automatico. Non bisogna presentare una domanda separata al fornitore di energia. Serve però una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida, dalla quale l’INPS ricava l’ISEE del nucleo. Solo a quel punto i dati vengono incrociati e inviati ai soggetti competenti, così da applicare lo sconto direttamente in fattura.

La DSU 2026 può essere presentata online sul portale INPS, usando SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. In alternativa ci si può rivolgere gratuitamente a un CAF o a un patronato. Ed è proprio qui che spesso nasce il problema: molte famiglie avrebbero diritto al beneficio, ma non lo ricevono perché non hanno rinnovato l’ISEE, oppure lo fanno troppo tardi. Un operatore fiscale lo riassume così: “Molti pensano che il bonus resti attivo da solo. In realtà senza ISEE aggiornato il sistema non trova il requisito”.

Una volta registrato l’indicatore sotto soglia, il beneficio viene riconosciuto per 12 mesi e diviso nelle bollette del periodo di riferimento. Non arriva quindi come bonifico sul conto corrente, ma come sconto frazionato sulle fatture di luce, gas o acqua. Per la TARI, invece, tempi e modalità possono cambiare da Comune a Comune: alcuni enti applicano la riduzione direttamente sull’avviso di pagamento, altri prevedono passaggi amministrativi ulteriori.

Sconto sociale in bolletta: dove controllare se è stato applicato

Per capire se il bonus sociale è stato davvero applicato, bisogna controllare la bolletta, cartacea o digitale, nella parte dedicata al riepilogo degli importi o alle voci di dettaglio. La dicitura può cambiare da gestore a gestore, ma di solito compare un riferimento chiaro al bonus sociale elettrico, al bonus gas o al bonus idrico, con l’importo sottratto dalla spesa complessiva.

Se lo sconto non compare, pur avendo un ISEE 2026 entro i limiti, il primo controllo riguarda la data di presentazione della DSU e l’attestazione rilasciata dall’INPS. Poi conviene contattare il servizio clienti del proprio gestore o rivolgersi al CAF che ha seguito la pratica, portando bollette recenti, codice fiscale dell’intestatario e codice POD o PDR della fornitura. Sono verifiche semplici, ma decisive. Perché, nel sistema dei bonus bollette, il diritto allo sconto conta solo se i dati sono aggiornati e correttamente allineati.