Immagine generata con AI

Se hai già scaricato app IO sul tuo smartphone, probabilmente la usi per ricevere i pagamenti della Pubblica Amministrazione o consultare i messaggi dei comuni. Ma da questo novembre 2026 l’app è diventata qualcosa di più: grazie all’IT-Wallet integrato in app IO, puoi portare con te la patente di guida come documento di riconoscimento ufficiale, insieme ad altri certificati che fino a poco tempo fa esistevano solo su carta. Ecco cosa cambia davvero, come funziona nella pratica e cosa devi fare per attivarlo.

Cos’è l’IT-Wallet e perché è importante adesso

L’IT-Wallet è il portafoglio digitale italiano sviluppato dal Dipartimento per la trasformazione digitale. In parole semplici, è una sezione dell’app IO dove puoi salvare versioni digitali dei tuoi documenti ufficiali, riconosciute dallo Stato. Non si tratta di semplici foto o PDF: i documenti caricati hanno valore legale e possono essere mostrati alle autorità esattamente come faresti con il documento fisico.

Il progetto ha una storia che vale la pena conoscere. La prima fase sperimentale è partita il 23 ottobre 2024, coinvolgendo 50.000 cittadini selezionati. Il 4 dicembre 2024 il sistema è stato esteso a tutti i cittadini italiani, con tre documenti disponibili: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Ora, con la nuova fase avviata il 23 novembre 2026, il salto di qualità è significativo: la patente digitale diventa utilizzabile come documento di riconoscimento a tutti gli effetti, e si aggiungono nuovi documenti come i certificati di residenza, i diplomi scolastici e i titoli universitari.

Il sistema rientra nel quadro normativo europeo dell’eIDAS — il regolamento che stabilisce gli standard per l’identità digitale nei Paesi dell’Unione Europea — il che significa che l’Italia si sta allineando a un progetto più ampio che coinvolgerà tutti i cittadini europei.

→ Leggi anche: IT Wallet per tutti da novembre 2026: CIE e SPID restano validi fino a febbraio 2028

La patente digitale come documento d’identità: cosa puoi fare adesso

Questa è la novità più concreta di novembre 2026. Fino a poco tempo fa la patente digitale nell’IT-Wallet serviva principalmente come prova di possesso della licenza di guida. Adesso, nella nuova fase sperimentale che coinvolge fino a 100.000 cittadini, la patente caricata sull’app IO può essere utilizzata come documento di riconoscimento in diversi contesti ufficiali.

In pratica significa che, se un agente di polizia ti ferma per un controllo su strada, puoi mostrare la patente direttamente dallo smartphone. Stessa cosa in molti uffici pubblici o situazioni dove viene richiesta l’identificazione di persona. Vale la pena precisare, però, che il riconoscimento non è ancora universale: non tutti i contesti sono coperti, e per situazioni come i controlli aeroportuali o alcuni accessi specifici potrebbe essere ancora necessario il documento fisico. La sperimentazione serve proprio a definire e ampliare progressivamente questi scenari.

Controlli stradali : la patente digitale è riconosciuta dalle forze dell’ordine

: la patente digitale è riconosciuta dalle forze dell’ordine Uffici pubblici : valida per l’identificazione di persona in molti sportelli

: valida per l’identificazione di persona in molti sportelli Contesti privati convenzionati : dove il sistema di verifica digitale è attivo

: dove il sistema di verifica digitale è attivo Aeroporti e accessi speciali: per ora non ancora coperti in modo uniforme

I nuovi documenti disponibili da novembre 2026

Oltre alla patente come documento d’identità, questa fase introduce una serie di nuovi attestati digitali che cambiano il rapporto con la burocrazia quotidiana. Tra i documenti aggiunti ci sono i certificati di residenza, i diplomi scolastici e i titoli universitari. Documenti che normalmente richiedono code agli sportelli, attese e marche da bollo possono ora essere presentati direttamente dall’app.

Immagina di dover dimostrare la tua residenza per un contratto di affitto, o presentare il titolo di studio per un colloquio di lavoro: con l’IT-Wallet puoi farlo in pochi secondi, mostrando il documento digitale certificato dallo Stato. Non è fantascienza — è già disponibile per chi rientra nella sperimentazione in corso.

Immagine generata con AI

Come aggiungere i documenti sull’app IO: la guida pratica

Per usare l’IT-Wallet hai bisogno di tre cose: l’app IO aggiornata, credenziali SPID di livello 2 o 3 oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con il suo PIN. Senza uno di questi strumenti di autenticazione non puoi procedere, perché il sistema deve verificare con certezza la tua identità prima di associarti i documenti.

→ Leggi anche: Dispositivi di sicurezza auto obbligatori da luglio 2026

Una volta che hai tutto il necessario, il processo è semplice:

Apri app IO e cerca la sezione dedicata al portafoglio digitale (IT-Wallet)

e cerca la sezione dedicata al portafoglio digitale (IT-Wallet) Seleziona il documento che vuoi aggiungere tra quelli disponibili

Autenticati con SPID o CIE quando richiesto

Attendi il completamento del processo: ogni documento richiede circa 5-10 minuti

Verifica che il documento sia correttamente caricato e visualizzabile

Il consiglio è di non aspettare l’ultimo momento. Aggiungere i documenti in anticipo, quando non hai fretta, ti permette di gestire eventuali problemi di connessione o di autenticazione con calma. Puoi trovare tutte le informazioni ufficiali sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Chi è incluso nella sperimentazione e cosa aspettarsi

La fase attuale coinvolge fino a 100.000 cittadini in modalità sperimentale. Se non ricevi subito l’accesso a tutte le funzionalità, è normale: il sistema si espande progressivamente. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una copertura totale, con un numero sempre maggiore di documenti e contesti di utilizzo riconosciuti.

Vale la pena tenere d’occhio gli aggiornamenti dell’app IO: man mano che la sperimentazione avanza, nuovi documenti e nuove situazioni di utilizzo vengono abilitati. Chi ha già caricato la patente nella fase precedente potrebbe dover aggiornare il documento per beneficiare del nuovo status di documento di riconoscimento — controlla direttamente nell’app se ti viene proposto un aggiornamento.

Il portafoglio digitale italiano è ancora in evoluzione, ma la direzione è chiara: meno carta, meno code, più controllo diretto sui propri documenti. Iniziare a usarlo adesso, anche solo per caricare la patente, ti mette in una posizione di vantaggio rispetto a quando il sistema diventerà lo standard per tutti i cittadini italiani.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.