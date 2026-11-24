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Dal 23 novembre 2026 l’IT Wallet è ufficialmente disponibile per tutti i cittadini e residenti italiani. Non si tratta più di una fase pilota: il portafoglio digitale integrato nell’app IO ha aperto le porte a chiunque voglia conservare i propri documenti in formato digitale direttamente sullo smartphone. Ma c’è una novità importante che riguarda le modalità di accesso, e vale la pena capirla bene prima di procedere con l’attivazione.

Cos’è e cosa puoi fare con il portafoglio digitale italiano

Il portafoglio digitale italiano — o IT Wallet — è un sistema integrato nell’app IO che consente di archiviare versioni digitali di documenti ufficiali. Al momento sono disponibili tre documenti principali:

la patente di guida

la tessera sanitaria (carta nazionale dei servizi)

la carta europea della disabilità

In pratica, significa che puoi mostrare questi documenti direttamente dal telefono in molte situazioni quotidiane, senza dover portare con sé i documenti fisici. Il sistema è gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale ed è entrato in piena operatività dopo la pubblicazione di due decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale nell’estate 2026.

I numeri confermano l’interesse degli italiani: il servizio ha già superato i dieci milioni di attivazioni ed è ora entrato in quella che viene definita la fase 2.0.

Il requisito CIE: cosa cambia nell’attivazione dell’IT Wallet

Ecco il punto centrale che devi conoscere: per attivare l’IT Wallet è necessario possedere una Carta d’Identità Elettronica (CIE). Non è sufficiente avere solo lo SPID.

La CIE è la versione elettronica della carta d’identità, dotata di un chip NFC che contiene i dati biometrici del titolare. Per completare l’attivazione del portafoglio digitale, il sistema deve verificare il possesso della CIE e leggerne il chip. Questo passaggio garantisce un livello di sicurezza elevato, in linea con gli standard europei.

Se hai ancora solo lo SPID senza una CIE valida, dovrai prima richiedere la carta d’identità elettronica al tuo Comune prima di poter procedere con l’attivazione.

SPID ancora utile fino a febbraio 2028, ma con condizioni precise

La domanda che in molti si pongono è: lo SPID serve ancora a qualcosa per l’IT Wallet? La risposta è sì, ma con una precisazione importante.

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Secondo quanto verificato dalle fonti ufficiali, SPID e CIE possono essere utilizzati insieme per attivare il portafoglio digitale fino a febbraio 2028, a condizione che lo SPID abbia un livello di garanzia sostanziale e che venga comunque verificato il possesso fisico della CIE tramite lettura del chip. Non si tratta quindi di una scelta alternativa tra i due strumenti: la CIE rimane il requisito imprescindibile.

Dal 3 febbraio 2028, le nuove attestazioni elettroniche potranno essere emesse tramite identificazione con SPID o CIE secondo le modalità che saranno in vigore in quel momento. È una scadenza da tenere d’occhio, soprattutto se usi frequentemente i servizi digitali della pubblica amministrazione.

Vale la pena ricordare che lo SPID conta oggi 32 milioni di identità attive, con una media di 27,7 accessi per utente nell’ultimo anno. Tuttavia, i dati dei primi nove mesi del 2026 mostrano un calo del 10% degli accessi SPID a fronte di un aumento degli accessi tramite CIE: un segnale chiaro della direzione verso cui si sta muovendo il sistema italiano di identità digitale.

La vecchia funzione Documenti di IO: cosa succede

Se utilizzi l’app IO da tempo, probabilmente conosci già la sezione “Documenti” che era disponibile nell’applicazione. Questa funzione resterà attiva fino a luglio 2027, dopodiché verrà definitivamente dismessa in favore del nuovo sistema IT Wallet.

Hai quindi tempo per fare la transizione con calma, ma è consigliabile non aspettare l’ultimo momento. Prima attivi il nuovo portafoglio, prima puoi iniziare a usare i documenti digitali nella loro versione aggiornata e più sicura.

Il contesto europeo: la scadenza del 24 dicembre 2026

L’Italia non si muove da sola. Il Regolamento UE 2024/1183 stabilisce che ogni Stato membro dell’Unione Europea deve rendere disponibile almeno un portafoglio digitale nazionale entro il 24 dicembre 2026. Il lancio dell’IT Wallet per tutti i cittadini arriva quindi in anticipo rispetto a questa scadenza, posizionando l’Italia tra i primi Paesi a rispettare l’obbligo europeo.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: in futuro il portafoglio digitale italiano potrebbe contenere anche certificati di laurea e di diploma, ampliando notevolmente la gamma di documenti gestibili in formato digitale. Per ora, però, ci si concentra sui tre documenti già disponibili e sul consolidamento del sistema.

Puoi trovare informazioni ufficiali e aggiornate sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Se vuoi attivare il tuo portafoglio digitale, il primo passo concreto è verificare di avere una CIE valida. Controlla la data di scadenza della tua carta d’identità elettronica, assicurati che il chip funzioni correttamente, poi apri l’app IO e segui le istruzioni nella sezione dedicata all’IT Wallet. Con dieci milioni di italiani già a bordo, il sistema è rodato e l’attivazione richiede pochi minuti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.