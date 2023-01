iWALK, il powerbank portatile magnetico per iPhone al miglior prezzo di sempre

Questo eccellente mini powerbank è un caricatore wireless magnetico iWALK compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max /14/14 Pro/14 Pro Max, in questo momento si trova a soli 20€ su Amazon. Uno sconto del 15% verrà applicato in automatico alla cassa, in aggiunta a quello già in atto del 24% sul prodotto. Non è uno scherzo, ma un’offerta a prezzo stracciato. Posiziona un dispositivo conforme a Qi, come un orologio o un telefono, sopra il caricabatterie wireless e in breve tempo hai una ricarica rapida. Grazie alla sua enorme batterie 9000mAh non resterai mai a secco.

Powerbank portatile magnetico, PREZZO WOW

Questo device è super utile: chiunque abbia un iPhone e altri dispositivi abilitati Qi dovrebbe averne uno. Carica velocemente i device e vi aderisce perfettamente senza cover o con cover originale. Poi, quando ci si trova in un bar o comodamente seduti vicino a un tavolo, ecco che diventa un “cavalletto” dove appoggiare il telefonino per guardare i film, leggere i libri o studiare.

Il caricatore magnetico portatile mantiene infatti il tuo iPhone 13/12 in posizione durante la ricarica e lo combina con un cavalletto utilizzabile a mo’ di supporto. Nonostante le modeste dimensioni perfette per il palmo della tua mano, il caricabatterie portatile magnetico è in grado di fornire 17 ore di utilizzo prolungato. Con tanto di porte di ingresso e uscita USB-C, ora puoi ricaricare rapidamente il caricabatterie portatile o alimentare qualsiasi dispositivo USB-C compatibile.

Quando viaggi per lavoro o per piacere, il caricabatterie wireless può essere posizionato all’interno del tuo zaino; leggero e di piccole dimensioni ti aiuterà a risparmiare spazio e completerà perfettamente le tue esigenze di ricarica. Cosa resa più facile dalla presenza di un comodo display al LED che ti indica quanta ricarica ti è rimasta ancora da fare nella batteria. Insomma, questo eccellente caricatore wireless magnetico compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max /12/12 Pro/12 Pro Max, non ha nulla per giustificarne il mancato acquisto, anzi. Ma fai in fretta, perché in questo momento si trova a soli 20€ su Amazon, dopo tornerà al suo costo normale di 32€. Spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.