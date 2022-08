iWALK Mini Power Bank 9000mAh su Amazon: 25% di sconto + COUPON del 15%

Se cerchi un powerbank per caricare il tuo dispositivo Apple o Android, dovresti prendere in considerazione l’acquisto dell’ iWALK Mini da 9000mAh. La custodia è realizzata in plastica ABS liscia ed è disponibile in nero o bianco, e c’è anche una piccola porta USB di tipo C sul lato, che può essere utilizzata per caricare l’iWALK o per caricare un dispositivo alimentato tramite USB. Sulla parte superiore dell’iWALK, c’è un piccolo pulsante di accensione a sfioramento facile da usare con una sola mano. E vicino alla base, c’è una barra LED bianca che si accende quando l’iWALK è acceso. Acquistalo su Amazon a soli 24,99€ invece di 32,99€, e approfitta del COUPON riscattabile durante l’acquisto che sottrae un ulteriore 15% dal costo totale.

La capacità complessiva è di 9.000 mAh. Ma cosa significa? Dipende dal telefono che stai utilizzando. Per fortuna, siamo in grado di presentarti alcuni esempi. 9.000 mAh sono sufficienti per caricare un iPhone 8 quattro volte, un iPhone XS due volte e mezzo e abbastanza per due ricariche complete su un Samsung Galaxy S10.

Esistono due modi per caricare un telefono o un tablet utilizzando iWALK. Il primo metodo più semplice consiste nell’utilizzare semplicemente il cavo Lightning integrato. Basta collegare il telefono o il tablet, accendere l’iWalk e il gioco è fatto. Ovviamente, funzionerà solo se stai caricando un dispositivo Apple. Se desideri caricare un dispositivo Android, o qualsiasi cosa che non accetti un cavo Lightning, dovrai utilizzare un cavo USB. Sebbene l’iWALK venga fornito con un cavo da USB Type-C a USB standard, questo viene utilizzato per caricare l’iWALK stesso. Per caricare un dispositivo Android o altro, dovrai acquistare da USB Type-C a Type-C o da Type-C a Micro USB, a seconda di ciò che è necessario. Fortunatamente, questi tipi di cavi sono molto convenienti.

Ovviamente, al giorno d’oggi, non hai davvero bisogno di un cavo di ricarica. Molti telefoni e tablet sono in grado di ricaricare senza fili, il che ti fa risparmiare tempo ed elimina la necessità di usare un mucchio di cavi. Se stai cercando un alimentatore portatile che supporti la ricarica wireless, il caricabatterie iWALK Qi è un’ottima scelta. È molto compatto, proprio come il Mini Power Bank, e mantiene gli elevati standard di qualità. Si attacca anche al retro del telefono con mini ventose, così puoi mantenere il telefono in carica mentre chatti con i tuoi amici. Approfitta ora dello sconto del 25% + il COUPON del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

