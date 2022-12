Jabra Elite 3 in offerta a metà prezzo su Amazon (43,99€)

Su Amazon è crollato all’improvviso il prezzo degli ottimi Jabra Elite 3, auricolari in-ear con quattro microni, controllo intelligente del rumore e autonomia fino a 28 ore. In queste ore sono in offerta a metà prezzo, a soli 43,99 euro rispetto a un prezzo consigliato di 79,99 euro, per effetto dello sconto del 45% applicato da Amazon nella settimana di Natale.

Il modello in offerta è quello in colorazione blu ed è venduto e spedito da Amazon entro i primissimi giorni di gennaio (ma potrebbero arrivare anche prima). Se vuoi riceverli prima di Natale, con qualche manciata di euro in più puoi prendere gli auricolari in colorazione Lilla (come quelli che vedi nella foto di copertina) oppure grigio scuro. Quest’ultimi sono disponibili da subito a differenza del modello in colorazione blu.

Jabra Elite 3 a metà prezzo su Amazon

Lo sconto del 45% proposto da Amazon sugli auricolari in-ear Jabra Elite 3 durerà ancora per poco. Troppo basso il prezzo di vendita per sperare che la disponibilità dell’articolo non si esaurisca già nel primo pomeriggio di oggi, ecco perché ti consigliamo di passare subito all’azione e completare l’ordine quanto prima.

Il modello di auricolari Elite 3 di Jabra è la soluzione ideale per chi vuole godere di una qualità audio senza compromessi, con bassi ricchi e profondi. In più grazie alla tecnologia a quattro microfoni, a cui si aggiunge il supporto al Bluetooth 5.2, hai la certezza di poter contare sempre su chiamate cristalline.

Un altro punto di forza degli auricolari Jabra Elite 3 è la tecnologia HearThrough: quando è attiva, rileva e riproduce per te i suoni esterni senza che tu debba rimuovere l’auricolare.

Approfitta ora del super sconto di Amazon sugli auricolari Jabra Elite 3 per risparmiare circa 40 euro sul prezzo di listino.

