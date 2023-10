Jabra Elite 3 in super offerta a 49,99 euro su Amazon (-38%)

Su Amazon gli auricolari Jabra Elite 3 sono in offerta a 49,99 euro, per effetto del maxi sconto del 38% applicato oggi dal marketplace più famoso al mondo. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 3 mesi, più basso anche di quello proposto in occasione dell’ultimo Prime Day. Ma c’è anche un’altra bella notizia: l’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei un utente Prime benefici delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra veloce.

Jabra Elite 3 in offerta su Amazon al prezzo più basso degli ultimi 3 mesi

Il modello Elite 3 del marchio Jabra è un prodotto progettato per gli utenti che vogliono una qualità audio senza compromessi. Ovunque sei, in qualunque momento, potrai godere di sonorità su misura e avvolgenti, con bassi ricchi e profondi.

Eccellenti anche le chiamate, grazie all’innovativa tecnologia a 4 microfoni integrata nel nuovo modello di Jabra. Spunta verde inoltre per il supporto al Bluetooth 5.2 e alla compatibilità con i dispositivi iOS e Android.

L’altro punto di forza del prodotto firmato è il design progettato specificatamente per bloccare il rumore esterno: in questo modo ti godrai la tua musica anche fuori casa, nei luoghi più rumorosi. Un cenno infine all’autonomia: fino a 7 ore di durata con una singola carica, fino a 28 ore con la custodia inclusa nella confezione, con possibilità di usufruire della ricarica rapida (10 minuti di carica offrono fino a 1 ora di riproduzione).

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sugli auricolari Jabra Elite 3 per acquistarli al prezzo più basso degli ultimi 3 mesi e ottenere un risparmio di 30 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.