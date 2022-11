Jabra Elite 3, sound EPICO e design PRO a prezzo regalo (-38% Amazon)

Non è assolutamente necessario spendere cifre esorbitanti per acquistare cuffie wireless di buona qualità, non quando le ottime Jabra Elite 3 sono in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Infatti, con uno sconto del 38%, le cuffie wireless sprofondano ad appena 49€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Piccole, leggere, ergonomiche e con una buona equalizzazione, le cuffie Jabra sono molto apprezzate in questa fascia di prezzo per via del loro ottimo rapporto qualità/prezzo.

Amazon svende completamente le cuffie true wireless Jabra Elite 3

Perfettamente compatibili con iOS e Android, le cuffie integrano ben 4 microfoni esterni per assicurarti telefonate chiare e senza un minimo rumore di fondo, mentre il design che isola il rumore è perfetto per ascoltare tutta la musica che vuoi senza alcun fastidio.

A tutto ciò si aggiunge anche il pieno supporto al controllo intelligente del rumore: le Jabra Elite 3, infatti, integrano la tecnologia HearThrough che ti permette di isolarti dal rumore con un semplice comando. I bassi sono potenti e avvolgenti e la batteria ti accompagna per ben 28 ore consecutive grazie all’ausilio del piccolo e pratico case di ricarica rapida.

Ad appena 49€ le cuffie wireless Jabra hanno tutto ciò di cui hai bisogno per ascoltare tutta la musica che vuoi ad alta risoluzione e fare chiamate telefoniche chiare e cristalline. Prendi al volo questa offerta che ti permette di riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese rapide e completamente gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

