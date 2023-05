Jabra Elite 4 Active: auricolari TWS perfetti per CHIAMATE e non solo

Auricolari Bluetooth che in chiamata risultano spettacolari? Ho quelli che fanno al caso tuo e sono le wearable Jabra Elite 4 Active. Eccezionali quanto comodi, una volta che li indossi non ti penti del tuo acquisto.

Pensa che ora sono in promozione su Amazon quindi non te li perdere per nessuna ragione. Collegati sulla pagina dove puoi approfittare di un ribasso del 26% e risparmiare una trentina di euro. Prezzo finale di appena 89€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Jabra Elite 4 Active: gli auricolari TWS di cui non fare a meno

Comodi e soprattutto stabili, questi auricolari TWS firmati Jabra sono diversi dal solito. Grazie all’assenza di parti che fuoriescono dalle tue orecchie, sono perfetti anche per praticare sport e non farne mai a meno. Infatti ti faccio sapere che sono resistenti sia ad acqua che sudore per andare sul sicuro.

La loro struttura ti isola da sé dal rumore ma grazie alla cancellazione attiva del rumore ti puoi proprio rinchiudere nel tuo mondo e ascoltare musica, podcast o effettuare tutte le telefonate che vuoi. Dopotutto hai 4 microfoni che catturano la tua voce alla perfezione.

Se questo non è sufficiente, aspetta di scoprire che hanno anche la modalità trasparenza che attivi e disattivi a piacere. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, non farti problemi: grazie alla custodia arrivi a 28 ore senza interruzioni.

Insomma, un paio di gioiellini di cui non fare a meno se vuoi dei prodotti che ti coprano a 360° e che siano perfetti in qualunque situazione.

Collegati subito su Amazon dove è in atto lo sconto del 26% e non perdere tempo. Porta a casa le tue Jabra Elite 4 Active a soli 89€ e non ci pensare più.

Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

