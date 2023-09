Jabra Elite 4, con il SUPER SCONTO Amazon sfidano i Samsung Galaxy Buds 2

Gli auricolari wireless Jabra Elite 4 sono un prodotto di alta qualità progettato per chi cerca un’esperienza di ascolto eccezionale e comodità senza compromessi. Con funzionalità di cancellazione attiva del rumore, connettività Bluetooth avanzata e una serie di caratteristiche intelligenti, questi auricolari sono il compagno perfetto per gli amanti della musica in movimento. Scegli il modello Navy per uno stile sofisticato e distinto. Il tutto, oggi, spendendo 69€ grazie allo sconto del 26% su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Cancellazione attiva del rumore per un ascolto immersivo

Una delle caratteristiche distintive degli auricolari Jabra Elite 4 è la loro capacità di fornire una cancellazione attiva del rumore (ANC) che ti permette di isolarti completamente dall’ambiente circostante. Che tu sia su un volo affollato o semplicemente desideri concentrarti sulla tua musica preferita, la cancellazione attiva del rumore ti offre un ascolto immersivo senza distrazioni.

Gli auricolari Jabra Elite 4 sono progettati per essere comodi da indossare per lunghe sessioni di ascolto. Sono leggeri e discreti, con una vestibilità sicura che si adatta comodamente all’orecchio. Puoi goderti la tua musica o le chiamate senza doverli costantemente riaggiustare. Questi auricolari sono dotati di connettività Bluetooth affidabile che ti consente di accoppiarli facilmente con il tuo dispositivo preferito, che si tratti di uno smartphone, un tablet o un laptop.

Supportano inoltre funzionalità avanzate come la riproduzione Spotify Tap, Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, che semplificano la connessione con i tuoi dispositivi. Supportano inoltre la tecnologia multipoint, che ti consente di collegarli a due dispositivi contemporaneamente, e vantano una batteria che offre fino a 28 ore di riproduzione con la cancellazione attiva del rumore disattivata. Gli auricolari wireless Jabra Elite 4 sono un’ottima scelta per coloro che cercano la combinazione perfetta di prestazioni audio, comodità e funzionalità avanzate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.