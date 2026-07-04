Jannik Sinner, cos'è quel piccolo sensore che ha sempre sul braccio e perché tutti lo stanno comprando

Negli ultimi mesi sempre più persone, dagli sportivi ai semplici curiosi, hanno iniziato a indossare un piccolo cerotto elettronico sul braccio. Dietro questa moda si nasconde una tecnologia nata per tutt'altro scopo.
Negli ultimi mesi sempre più persone, dagli sportivi ai semplici curiosi, hanno iniziato a indossare un piccolo cerotto elettronico sul braccio. Dietro questa moda si nasconde una tecnologia nata per tutt'altro scopo.
Valentina Giungati
Pubblicato il 4 lug 2026
Jannik Sinner, cos'è quel piccolo sensore che ha sempre sul braccio e perché tutti lo stanno comprando

Quando le telecamere hanno inquadrato Jannik Sinner con un piccolo sensore applicato al braccio durante gli allenamenti, sul web si è scatenata immediatamente la curiosità. Non si tratta di un dispositivo misterioso: è un sensore per il monitoraggio continuo del glucosio, uno strumento nato per aiutare i pazienti diabetici a gestire la propria condizione e diventato negli ultimi anni un fenomeno di costume tra sportivi, influencer e appassionati di biohacking.

Tra i casi più noti di questa tendenza c’è quello dell’attrice Gwyneth Paltrow, che ha mostrato pubblicamente l’utilizzo del dispositivo come strumento di ottimizzazione della salute. L’idea alla base è che conoscere in tempo reale il proprio livello di glucosio permetta di mangiare meglio, prevenire alcune malattie e persino migliorare la lucidità mentale, anche se gli specialisti invitano a leggere questi benefici con cautela.

Il dispositivo che usa Sinner

Secondo il professor Dario Pitocco, direttore della Diabetologia del Policlinico Gemelli di Roma, i pazienti che traggono il vantaggio maggiore da questi sensori restano quelli in terapia insulinica, in particolare chi convive con il diabete di tipo 1 o con forme di tipo 2 trattate con insulina. Nel caso di un atleta come Sinner, l’ipotesi più probabile è che il dispositivo serva a comprendere meglio alcune dinamiche metaboliche legate allo sforzo fisico, incluso il fenomeno dell’ipoglicemia reattiva che colpisce, in forme diverse, gran parte della popolazione.

Il dispositivo che usa Sinner-Webnews.it

Il vero valore del monitoraggio, spiega ancora il diabetologo, sta nella sua funzione educativa: aiuta a capire come reagisce l’organismo a determinati alimenti, un’informazione utile soprattutto per chi ha familiarità con il diabete o fattori di rischio cardiovascolare. In Italia il tema riguarda una platea tutt’altro che marginale, considerando che oltre quattro milioni di persone convivono con il diabete di tipo 2 e circa un milione non sa ancora di averlo.

C’è però un rovescio della medaglia. Osservare continuamente un parametro biologico può trasformarsi in una fonte di ansia più che di consapevolezza, soprattutto perché la glicemia è per natura un valore variabile durante la giornata e distinguere un’oscillazione fisiologica da una patologica richiede competenze specifiche che solo uno specialista possiede davvero.

Pitocco preferisce definire il sensore uno strumento di navigazione, utile per orientarsi nel rapporto tra alimentazione e metabolismo senza però trasformarsi nell’ennesima ossessione contemporanea legata al controllo del proprio corpo.

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