Ecco la cassa JBL per le tue feste all'aperto in SCONTO!

Immagina di poter portare la festa sempre con te, ovunque tu vada. Con JBL PartyBox 110, questa fantasia diventa realtà. Questo potente altoparlante Bluetooth non solo offre un suono di altissima qualità, ma con un prezzo ridotto a 299,90€ grazie a uno sconto eccezionale del 25% su Amazon, diventa un affare imperdibile per chiunque sia in cerca di un prodotto di altissimo livello.

Accendi ovunque la festa grazie a JBL

BL PartyBox 110 trasforma ogni momento in una festa. Riproduci in streaming la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone e lasciati coinvolgere dal suono potente della cassa. Non è tutto: questo speaker è pronto a stupirti con un gioco di luci dinamico che segue il ritmo della tua playlist, creando un’atmosfera da club ovunque tu sia. Si tratta di una feature molto divertente in grado di creare l’atmosfera giusta in base al tipo di musica in ascolto.

Che tu sia in spiaggia, in piscina o ad un barbecue in giardino, non dovrai preoccuparti di schizzi o piogge. Grazie alla protezione IPX4, la cassa JBL è in grado di resistere agli spruzzi.

Fai festa tutto il giorno e tutta la notte! Con ben 12 ore di autonomia, grazie alla batteria ricaricabile integrata, il tuo PartyBox 110 non ti lascerà a piedi. E se desideri un suono ancora più potente, connetti senza fili due PartyBox attraverso la funzionalità True Wireless Stereo (TWS).

PartyBox 110 non è solo uno speaker. Offre ingressi dedicati per microfono e chitarra, permettendoti di esibirti live ovunque. Oppure, se preferisci, trasmetti la tua playlist via bluetooth, USB o attraverso un semplice cavo aux.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa la potenza di JBL a un prezzo scontato. Con uno sconto del 25%, JBL PartyBox 110 è disponibile ora a soli 299,90€. L’offerta è esclusiva Amazon ed è soggetta a disponibilità. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.