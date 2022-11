JBL Flip 4, lo speaker Bluetooth portatile TOP anche a rate: offerta imperdibile

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un must. E’ infatti uno tra i migliori marchi in assoluto nel settore speaker e diffusori acustici. Uno de migliori prodotti dell’azienda è in tal senso la JBL Flip 4, ovverosia una cassa bluetooth a forma cilindrica dalle dimensioni contenute e dal peso di circa 520 grammi. Questo consente a chiunque di portarsela dietro dove vuole, per ascoltare la sua musica preferita dovunque e in ogni condizione.

Ebbene, se anche tu sei uno di quelli che ama la musica e ti piace ascoltarla alla massima qualità ovunque ti trovi, allora sappi che questo diffusore da 16 watt di potenza è al momento disponibile su Amazon a 188€, pagabili in comodissime rate mensili così da non pesare più di tanto sul tuo budget familiare.

JBL Flip 4, lo speaker bluetooth di classe

La JBL Flip 4 è completamente impermeabile, grazie al nuovo tessuto waterproof che la ricopre, quindi è resistente ad acqua e polvere, quindi se te lo porti dietro in piscina o in spiaggia, non devi nemmeno temere l’acqua grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67, e con essa sei pronto ad animare le feste con i tuoi amici.

Il dispositivo è il diffusore Bluetooth da portare sempre con te per riprodurre in streaming wireless un suono di alta qualità dal tuo smartphone o tablet. La bellezza di questa cassa di JBL non risiede solo nel fatto che ti permettono di ascoltare la tua musica preferita restituendoti un suono pulito e chiaro ovunque tu voglia, ma anche in quello che ti assicurano il massimo del comfort.

Inoltre, grazie alla sua capiente batteria ricaricabile (ha un’autonomia di 12 ore), con una sola ricarica offre fino a 8-12 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Male che vada, ha una ricarica estremamente rapida per cui quando è scarico ma ti serve subito, ci vuole praticamente un attimo per rimetterlo all’opera: pensa, lo attacchi alla presa di corrente e in soli cinque minuti lo hai già caricato per un’ora di autonomia.

Ha inoltre dispone anche di un microfono incorporato che consente di utilizzarlo come viva-voce per le chiamate o connetterti con Siri o Google. Quindi non ci sono scuse: se sei alla ricerca di un diffusore audio sopra la media, con in più diverse funzioni utili, sappi che è disponibile su Amazon a 188€, pagabili in comodissime rate mensili così da non pesare più di tanto sul tuo budget familiare.

