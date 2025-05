JBL Flip 7: audio di qualità e robustezza in un formato portatile

Con una combinazione di qualità sonora e robustezza, JBL Flip 7 si conferma un’opzione interessante per chi cerca uno speaker Bluetooth portatile affidabile e versatile. Disponibile al prezzo scontato di 123,48€, rappresenta una scelta da considerare, grazie a caratteristiche tecniche avanzate e un design pensato per l’uso quotidiano.

JBL Flip 7: il miglior speaker Bluetooth da comprare oggi

La prima caratteristica che colpisce è l’eccezionale autonomia: la batteria da 4800 mAh offre fino a 16 ore di riproduzione continua, ma con la funzione Playtime Boost si possono raggiungere le 18 ore. Questa estensione è ideale per chi ama trascorrere lunghe giornate all’aperto o organizzare eventi senza preoccuparsi di ricaricare il dispositivo.

Un’innovazione interessante è la compatibilità con la tecnologia Auracast, che consente di collegare più speaker compatibili tra loro. Questa funzione permette di creare un sistema audio sincronizzato, perfetto per eventi o per ambienti ampi dove un singolo dispositivo potrebbe non essere sufficiente.

La Flip 7 non si limita a una lunga durata della batteria, ma offre anche un’esperienza sonora superiore. Grazie al tweeter dedicato, i bassi risultano profondi e gli alti cristallini, mentre la tecnologia AI Sound Boost si occupa di ridurre le distorsioni e adattare il suono all’ambiente. Queste innovazioni rendono il dispositivo perfetto per una varietà di situazioni, dal relax in casa alle feste all’aperto. Un altro aspetto distintivo è la resistenza del dispositivo.

Con una certificazione IP68, Flip 7 è completamente impermeabile e resistente alla polvere, garantendo performance ottimali anche sotto la pioggia o in ambienti polverosi. Inoltre, la struttura robusta è progettata per resistere a cadute da un metro di altezza, una caratteristica che lo rende ideale per chi vive uno stile di vita dinamico. Il sistema PushLock, che permette di personalizzare gli accessori come il cinturino da polso e il moschettone, aggiunge ulteriore praticità, rendendo semplice portare il Flip 7 ovunque.

JBL Flip 7 si distingue per la combinazione di qualità audio, robustezza e funzionalità avanzate, il tutto in un formato compatto e portatile. Acquistalo al prezzo speciale di 123,48€, IVA inclusa.

