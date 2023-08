JBL Flip Essential 2, la cassa bluetooth perfetta per ogni occasione in sconto del 33%

L’estate è il periodo perfetto per acquistare una cassa Bluetooth portatile da portare in spiaggia. E adesso, per un periodo limitato di tempo, la JBL Flip Essential 2 è disponibile a soli 71,99€.

JBL Flip Essential 2: 10 ore di riproduzione senza interruzioni

JBL Flip Essential 2 è infatti dotato di una batteria da 3000 mAh, che garantisce fino a 10 ore di riproduzione. Non dovrai quindi preoccuparti di ricaricare la batteria grazie a questa incredibile autonomia.

Grazie alla classificazione di impermeabilità IPX7, puoi utilizzare la cassa bluetooth in spiaggia o a bordo piscina senza preoccuparti di nulla. La sua struttura impermeabile e il tessuto resistente lo rendono il miglior compagno per affrontare qualsiasi situazione.

Puoi facilmente collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless per goderti la tua musica preferita con l’elevata qualità del suono JBL Original Pro.

La cassa è anche dotata anche del JBL Bass Radiator, un doppio radiatore passivo esterno che offre bassi potenti. Grazie a ciò, potrai goderti la musica con bassi forti e definiti, per un’esperienza di ascolto completa e coinvolgente.

Acquista subito questa incredibile cassa Bluetooth JBL a soli 71,99€ e ascolta la tua musica preferita ovunque ti trovi.

