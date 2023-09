JBL Flip Essential 2, l'audio è potente, lo sconto lo è di più!

JBL Flip Essential 2 è un’ottima scelta per gli amanti della musica che desiderano un altoparlante portatile con un suono potente e di alta qualità.

Di norma l’estrema portabilità non fa mai coppia con qualità, i compromessi sono spesso troppi, ma essendo JBL un marchio Premium, questo suo altoparlante bluetooth è l’eccezione che conferma la regola, col plus poi di un clamoroso sconto Amazon MENO 30% che taglia drasticamente il prezzo, facendolo scendere sino a 76,89 euro! Il bel tempo di settembre non aspetta altro che uscite all’aria aperta a ritmo di musica!

Da comprare ora!

Come suona!

JBL Flip Essential 2 segna un deciso passo avanti all’interno dell’offerta casse bluetooth di questa celebre e rinomata azienda americana. Ciò che lo caratterizza è un suono limpido e potente e un design accattivante, ideale per diventare un accessorio trendy ed elegante che i giovani possono portare con sé dovunque e quando vogliono.

La forma cilindrica lo rende facile da tenere in mano e le sue piccole dimensioni (208 x 105 x 98 mm) gli consentono di essere riposto senza problemi in una borsa o in uno zainetto, anche perché il peso è poca cosa, nemmeno 100 grammi.

JBL Flip Essential 2 offre un’esperienza audio immersiva grazie al suo doppio radiatore passivo da 40 mm con una potenza di 20 watt, questo altoparlante può facilmente riempire una stanza con il suo suono potente e nitido.

Il suono, infatti, viene riprodotto in modo equilibrato e con grande chiarezza, tanto i bassi quanto i medi e gli alti.

Inoltre, il Flip Essential 2 è dotato di una batteria integrata che offre fino a 10 ore di riproduzione continua, perfetto quindi per la riproduzione in mobilità. JBL Flip Essential 2 è inoltre waterproof con certificazione IPX7, perfetto quindi per il mare o la piscina!

Con un suono potente, una lunga durata della batteria e un design ergonomico ed accattivante, JBL Flip Essential 2 è sicuramente una cassa bluetooth portatile da tenere in considerazione per chi desidera una qualità audio eccezionale ovunque si vada. Se poi c’è il maxi-sconto Amazon MENO 30% è ancora meglio!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.