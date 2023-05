JBL GO 3, lo speaker GIOVANE, impermeabile e potente lo trovi su Amazon a 34€

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un must. E’ infatti uno tra i migliori marchi in assoluto quando si parla di speaker e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato di musica e sei alla ricerca magari di un altoparlante bluetooth di ottima qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire queste JBL Go 3 a soli 34 euro, grazie allo sconto base del 22%, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon. Così puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque e in ogni condizione.

Cassa a ltoparlante wireless JBL GO 3 : top a prezzo WOW

JBL Go 3 è il diffusore Bluetooth da portare sempre con te per riprodurre in streaming wireless un suono di alta qualità dal tuo smartphone o tablet. La bellezza di questa cassa di JBL non risiede solo nel fatto che ti permettono di ascoltare la tua musica preferita restituendoti un suono pulito e chiaro ovunque tu voglia, ma anche in quello che ti assicurano il massimo del comfort. Perché puoi connetterti con Siri o Google senza bisogno di usare il telefono, e se vuoi chiamare qualcuno, puoi proprio telefonare senza muovere un dito.

Grazie a tessuti variopinti (l’offerta che vi segnaliamo vale però per le tonalità di colore nero e blu chiaro), inserti espressivi e piccole dimensioni, lo speaker tascabile JBL Go 3 occupa poco spazio e combina un look di tendenza con un suono audace. Inoltre, grazie alla sua capiente batteria ricaricabile, con una sola ricarica offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth.

E poi, male che vada, ha una ricarica estremamente rapida per cui quando è scarico ma ti serve subito, ci vuole praticamente un attimo per rimetterlo all’opera: pensa, lo attacchi alla presa di corrente e in soli cinque minuti lo hai già caricato per un’ora di autonomia. Quindi non ci sono scuse: se sei alla ricerca di un diffusore audio sopra la media a ma a prezzo WOW, clicca su questo link e chiudi subito l’acquisto. A meno di questa cifra difficilmente troverai di meglio, con per giunta la spedizione rapida e gratuita offerta da Amazon.

