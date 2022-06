JBL Go 3: speaker BT piccolo e IMPERMEABILE a prezzo REGALO (29€)

Hai mai avuto voglia di ascoltare i tuoi artisti preferiti a bordo piscina oppure a mare con i tuoi amici temendo però di rovinare il tuo speaker? Con l’offerta di Amazon di oggi sull’ottimo speaker Bluetooth impermeabile JBL Go 3, puoi portare dove vuoi tutta la musica che vuoi senza temere il contatto con i liquidi e nemmeno con la polvere.

Infatti, grazie allo sconto del 25% che fa precipitare il prezzo di vendita ad appena 29€, lo speaker Bluetooth JBL Go 3 è la soluzione ideale se sei alla ricerca di uno speaker di qualità, economico, potente e soprattutto con un involucro completamente impermeabile.

Lo speaker Bluetooth impermeabile JBL Go 3 è in offerta su Amazon ad appena 29€

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: lo speaker di JBL non solo dispone di un telaio in tessuto industriale, ma monta anche un comodo laccio in tessuto industriale che ti permette di agganciarlo alla fibbia di uno zaino oppure a un moschettone per portarlo sempre con te durante una gita in montagna, un giro in bicicletta o semplicemente mentre fai una passeggiata all’aria aperta.

JBL è uno dei più importanti brand nel mondo degli speaker audio e il modello Go 3 eredita la maestria dei tecnici con un’equalizzazione impeccabile: puoi ascoltare tutti i generi musicali che vuoi godendo sempre di bassi carichi e profondi e frequenze medie e alte ben distinguibili. JBL Go 3, inoltre, nonostante il suo aspetto estremamente leggero e compatto, monta una batteria che ti garantisce fino a 5 ore di autonomia e può essere ricaricata tramite un semplice cavo USB.

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo speaker impermeabile di JBL e porta i tuoi brani preferiti a mare o in piscina per passare una splendida giornata con i tuoi amici.