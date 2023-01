JBL Tune 130NC: cuffie TWS con sound POTENTE a prezzo ASSURDO (-41%)

Le cuffie true wireless JBL Tune 130NC in offerta su Amazon, sottolineano nuovamente quanto non sia sempre necessario spendere una cifra spropositata per acquistare un sistema audio wireless di buona qualità. Infatti, con uno sconto del 41% che ti permette di acquistarle ad appena 69€, quest’oggi hai l’opportunità di ricevere a casa un sistema audio true wireless in grado di soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

Il brand statunitense con il modello JBL Tune 130NC ha realizzato un piccolo capolavoro: le cuffie sono piccole, leggere, comode da indossare e con tutte le funzionalità extra di cui potresti aver bisogno.

Prezzo super aggressivo su Amazon per le cuffie true wireless JBL Tune 130NC

Innanzitutto i materiali scelti per il telaio sono impermeabili agli schizzi d’acqua, sono presenti diversi microfoni esterni per captare la tua voce e offrirti quindi telefonate chiare e cristalline, è presente una mega batteria con più di 40 ore di autonomia e ci sono anche i controlli touch.

Ma non finisce qui: le cuffie TWS di JBL includono il supporto alla cancellazione attiva del rumore, è presente la possibilità di modificare a proprio piacimento l’equalizzazione per creare un sound unico e perfetto per i propri gusti, c’è il supporto agli assistenti vocali e anche la tecnologia per spingere al massimo le basse frequenze per un groove potente e avvolgente.

Il nostro consiglio è di prendere al volo questa offerta di Amazon fintanto che è ancora disponibile l’incredibile sconto del 41%; le cuffie TWS di JBL ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

