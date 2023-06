JBL TUNE 130NC TWS: si sentono bene e costano poco grazie ad Amazon!

JBL TUNE 130NC TWS sono delle cuffie in-ear true wireless con cancellazione attiva del rumore: offrono una ottima e confortevole esperienza di ascolto musicale e di chiamate, grazie a un suono potente e bilanciato, una batteria a lunga durata e diverse funzioni smart. Le JBL TUNE 130NC TWS hanno un design elegante e decisamente ergonomico: sono resistenti all’acqua fino a IPX4 e pesano solo 5 grammi ciascuna. In pratica è come non sentirle addosso, ma quando si accendono e parte la musica, ha inizio lo spettacolo! Ma lo spettacolo è anche lo sconto gigantesco proposto da Amazon oggi: un MENO 45% che dimezza praticamente il prezzo di listino, da 99 euro ora potete farle vostre a 54,9 euro!

Audio al top

JBL TUNE 130NC TWS hanno un sistema di cancellazione attiva del rumore con due microfoni per ogni cuffia, che riduce i rumori ambientali indesiderati e permette di concentrarsi solo sulla musica. Le cuffie hanno anche la funzione Smart Ambient, che consente di regolare il livello di consapevolezza dell’ambiente circostante tramite le modalità TalkThru e Ambient Aware. Con TalkThru si può parlare con le persone senza togliere le cuffie, mentre con Ambient Aware si può ascoltare il traffico o gli annunci. Dovunque andiate si adatteranno perfettamente alle vostre esigenze.

JBL TUNE 130NC TWS hanno una qualità del suono eccellente, grazie al driver dinamico da 10 mm che offre il potente audio JBL Pure Bass. Le cuffie supportano anche il codec AAC per una trasmissione wireless di alta qualità. Le cuffie supportano anche il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant.

La batteria delle JBL TUNE 130NC TWS ha una capacità di 55 mAh per ogni cuffia e supporta la ricarica rapida. La batteria dura fino a 10 ore con la cancellazione del rumore attivata e fino a 12 ore con la cancellazione del rumore disattivata. La custodia di ricarica ha una capacità di 450 mAh e offre altre tre ricariche complete. La custodia supporta anche la ricarica wireless Qi.

Ch cuffie e che prezzo grazie al super sconto Amazon! Compratele ora e da domani indosserete degli auricolari davvero eccezionali, comodissimi e ricchi di funzioni smart!

