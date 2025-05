JBL Tune 500: comfort e audio di qualità a meno di 20 euro

Acquista adesso le cuffie JBL Tune 500 per un audio di qualità superiore a un prezzo competitivo. Disponibili a soli 19,99 euro su Amazon, queste cuffie offrono una combinazione unica di comfort e prestazioni, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale.

Cuffie JBL Tune 500: semplicemente imperdibili a questo prezzo

Con un design compatto e la tecnologia JBL Pure Bass, le JBL Tune 500 sono pensate per chi desidera un’esperienza sonora coinvolgente. I driver da 32 mm garantiscono un suono bilanciato e nitido, perfetto per musica, chiamate o gaming. La struttura pieghevole e il peso contenuto di soli 148 grammi le rendono facili da trasportare, mentre i cuscinetti morbidi e l’archetto imbottito assicurano un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

La versatilità è uno dei punti di forza di queste cuffie: grazie alla connessione cablata tramite jack da 3,5 mm, si adattano a una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, computer, console di gioco e televisori. Inoltre, il cavo piatto anti-groviglio integra un pulsante multifunzione con microfono, permettendo di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e accedere agli assistenti vocali come Siri o Google Assistant con un semplice click.

Dal punto di vista tecnico, le JBL Tune 500 offrono una risposta in frequenza compresa tra 20 Hz e 20.000 Hz, coprendo l’intero spettro udibile. I materiali di qualità, come la pelle sintetica dei padiglioni, contribuiscono a un’esperienza d’uso piacevole e duratura. È importante notare che queste cuffie non sono impermeabili, quindi vanno utilizzate con cura in ambienti umidi.

Rilasciate qualche anno fa, le JBL Tune 500 continuano a rappresentare una scelta affidabile per chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo accessibile. La confezione include le cuffie, un cavo anti-groviglio e la garanzia, offrendo tutto il necessario per migliorare la propria esperienza d’ascolto.

Acquista le JBL Tune 500 su Amazon e approfitta di questa offerta per ottenere un suono di qualità senza compromessi, a un prezzo che non appesantisce il portafoglio. Costano solo 19,90€, IVA inclusa.

