JBL TUNE 720BT Cuffie Over-Ear: il prezzo CROLLA a 20€ in MENO (57,99€)

Preparati a vivere un’esperienza audio senza compromessi con le strepitose cuffie JBL TUNE 720BT. Queste over-ear Bluetooth ti regaleranno un suono eccezionale grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, avvolgendoti in bassi profondi e potenti. E la notizia bomba è che puoi averle con uno sconto del 28%, a soli 57,99€. Un’offerta così non si era mai vista!

JBL TUNE 720BT in sconto, dettagli e specifiche tecniche

Dimentica i fili e goditi la libertà del wireless con le JBL TUNE 720BT. Grazie alla connessione Bluetooth Multipoint, puoi collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente e passare senza sforzo da uno all’altro. Che tu voglia ascoltare musica dal tuo smartphone o guardare un film sul tablet, queste cuffie si adatteranno perfettamente alle tue esigenze.

Ma la vera forza delle TUNE 720BT è la loro incredibile autonomia. Con ben 76 ore di riproduzione continua, potrai goderti la tua musica preferita per giorni interi senza doverti preoccupare della batteria. E quando è il momento di ricaricarle, basteranno poche ore per averle di nuovo pronte all’azione.

Ecco le specifiche tecniche principali delle JBL TUNE 720BT:

Tipo Cuffie over-ear Bluetooth wireless Driver 40mm Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz Autonomia Fino a 76 ore Tempo di ricarica 2 ore Peso 220g

Le TUNE 720BT non sono solo potenti, ma anche incredibilmente comode e pratiche. Il loro design pieghevole ti permette di portarle ovunque senza ingombro, mentre i morbidi padiglioni over-ear si adattano perfettamente alle tue orecchie per un comfort ottimale anche dopo ore di ascolto. E con il microfono integrato e la funzione Voice Aware, potrai gestire le tue chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Non perdere l’opportunità di mettere le mani su queste straordinarie cuffie JBL TUNE 720BT. Con il loro suono potente, l’autonomia eccezionale e il design confortevole, saranno la tua compagna musicale perfetta in ogni occasione. E con uno sconto del 28%, è il momento perfetto per acquistarle. Visita subito la pagina dell’offerta su Amazon e preparati a vivere un’esperienza audio senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.