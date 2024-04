JBL TUNE 720BT, la grande qualità JBL si esalta col maxi sconto MENO 39 PER CENTO

Le cuffie Bluetooth JBL TUNE 720BT rappresentano un’eccellente combinazione di comfort, qualità e rapporto qualità prezzo vincente. Sono cuffie prodotte da un marchio per audiofili amato e rispettato come JBL, che produce eccellenze a tutto tondo, sia prodotti accessibili, sia dispositivi Premium dal costo salato. Quello che interessa a noi è che JBL non delude mai! Oggi possiamo acquistare queste ottime cuffie Bluetooth 5.3 con uno sconto da non sottovalutare: MENO 39%, il prezzo crolla da 80 euro a 49 euro! Risparmio al top, rimangono in tasca ben 31 euro!

Ottime in tutto!

JBL TUNE 720BT sono pieghevoli e leggere, portabilità ai massimi livelli quindi. I cuscinetti morbidi e l’archetto imbottito garantiscono tanto comfort.

Con una durata della batteria che raggiunge le 76 ore, sono ideali per tutti coloro che escono la mattina e tornano a casa la sera. Il tempo di ricarica è poi velocissimo, solo 2 ore, e con soli 5 minuti di ricarica si ottengono fino a 3 ore di riproduzione! Non si scaricano mai, ma nel caso si scaricassero, la ricarica (iper veloce) è una manna dal cielo!

La qualità del suono è garantita dal marchio JBL, con il suo caratteristico Pure Bass che restituisce un audio potente e coinvolgente. Le dimensioni del driver da 40 mm sono superiori rispetto alla concorrenza, per un suono più ricco e dettagliato. Inoltre, la tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile con zero lag e zero inceppamenti.

La connessione Multipoint è un’altra caratteristica importante, che consente di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio da una fonte audio all’altra.

JBL TUNE 720BT sono un’ottima scelta per chi cerca cuffie wireless che offrano un suono di qualità e una batteria extra che garantisce ore e ore di musica, il tutto all’insegna di un prezzo che urla BEST BUY a tutto volume!

