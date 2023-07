JBL Wave 100TWS, gli auricolari TOP della tua Estate te li offre Amazon

Le JBL Wave 100TWS sono cuffie in-ear true wireless che offrono un’esperienza audio immersiva e senza fili. Grazie alla connessione Bluetooth, puoi goderti la tua musica preferita e ricevere chiamate in vivavoce con facilità. Le cuffie JBL Wave 100TWS sono dotate di suono JBL Deep Bass, che offre bassi potenti e profondi per un’esperienza sonora coinvolgente.

Puoi sentire ogni nota e ogni dettaglio delle tue canzoni preferite con una qualità audio eccezionale e, solo per oggi, anche a un prezzo eccezionale. Su Amazon sono infatti scontate del 9% e dunque puoi accaparrartele a soli 54€ con le spedizioni gratuite via Prime.

JBL Wave 100TWS, OK il prezzo è giusto

Con la funzione Dual Connect, puoi utilizzare entrambi gli auricolari contemporaneamente o utilizzare uno solo a tua scelta, offrendoti flessibilità e praticità. Inoltre, grazie alla loro dimensione compatta e tascabile, le cuffie JBL Wave 100TWS sono facili da trasportare ovunque tu vada.

L’autonomia della batteria delle cuffie JBL Wave 100TWS è di 5 ore di riproduzione continua, che può essere estesa a 15 ore utilizzando la custodia di ricarica inclusa. Potrai goderti la tua musica per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Le cuffie sono disponibili nel colore nero, che conferisce loro un aspetto elegante e moderno. Puoi indossarle con stile e comfort grazie al loro design ergonomico e leggero. In sintesi, le JBL Wave 100TWS sono perfette per gli amanti della musica che desiderano un’esperienza audio di alta qualità e la comodità del wireless. Prendile su Amazon sono infatti scontate del 9% e dunque puoi accaparrartele a soli 54€ con le spedizioni gratuite via Prime.

