JBL Wave Beam: gli auricolari bluetooth a questo prezzo sono imbattibili! E come suonano!

JBL Wave Beam, ovvero un paio di auricolari bluetooth di grande qualità, non solo lato audio, ma anche e soprattutto per tutto il progetto a monte, dai materiali costruttivi alle certificazioni, passando per il design e la durata della batteria. E ovviamente non possiamo dimenticare che stiamo parlando di JBL, marchio storico amatissimo dagli audiofili, famoso per il suono nitido e cristallino. E lo sconto Amazon com’è? Bello grosso: MENO 26%, per un risparmio netto di 20 euro!

Che audio!

Il design, decisamente originale, è una caratteristica importante di JBL Wave Beam. Sono realizzati con materiali di alta qualità e sono progettati per adattarsi comodamente all’orecchio dell’utente. Questo garantisce un comfort ottimale e riduce al minimo la fatica durante l’uso prolungato.

Inoltre sono certificati IP54 e IPX2, questo vuol dire che non temono gli schizzi d’acqua, il sudore e la pioggia, sono perfetti quindi per lo sport all’aria aperta.

Inutile aggiungere che gli auricolari sono dotati di controlli integrati che consentono di regolare facilmente il volume, navigare tra le tracce e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Tutto come da manuale, non manca nulla.

La qualità del suono è il punto di forza riconosciuto di questi auricolari JBL Wave Beam. Grazie ai driver da 8 mm e alla tecnologia audio peculiare di JBL, questi auricolari Wave Beam offrono un suono ricco e immersivo, con bassi potenti e acuti nitidi.

Inoltre, sono dotati di cancellazione del rumore attiva, feature decisamente utile negli ambienti più rumorosi per godere appieno della musica che si sta ascoltando. Da ultimo ma non per importanza JBL Wave Beam hanno una batteria dalla lunghissima durata. Una carica garantisce 8 ore alla cuffie, mentre la custodia che funge da batteria ne porta in dote altre 24! Quasi un giorno e mezzo, davvero valori eccezionali!

