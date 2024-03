JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth, audio potente e cristallino dovunque... e con MAXI SCONTO!

La bella stagione è alle porte, è il momento giusto per iniziare a pensare alle gite fuori porta, ai weekend all’aria aperta, niente più uggiosi e freddi sabati e domeniche invernali. Di conseguenza cosa serve per allietare questi belle giornate all’insegna del sole e del clima mite? Una bella cassa Bluetooth da portare in giro! La scelta deve ricadere su un dispositivo che abbia un suono cristallino e un ottimo rapporto qualità prezzo. Difficile da trovare qualcuno potrebbe dire! E invece no! La risposta è qui e si chiama JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth! Lo sconto proposto da Amazon oggi è davvero solare, radioso: MENO 30%, col prezzo che scende praticamente di un terzo, non più 330 euro bensì 231 euro! MENO 99 EURO! Super offerta per una cassa Bluetooth davvero eccezionale, da non perdere!

Come suona!

La cassa JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth è stata progettata per offrire un suono avvolgente a 360 gradi dotato di qualità audio cristallina. Grazie ai suoi driver dinamici e ai radiatori passivi JBL, offre bassi profondi e potenti insieme a medi e alti ben equilibrati. Inoltre, JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth è dotato di una batteria ad alta capacità che garantisce fino a 15 ore di riproduzione continua, perfetto quindi per lunghe giornate all’aria aperta!

La cassa JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth è robusta e resistente alle intemperie essendo certificata IP67, il che significa che è impermeabile e resistente alla polvere. E se voleste usare questa cassa al chiuso c’è una funzionalità decisamente interessante. Con JBL PartyBoost è possibile collegare più altoparlanti compatibili: questa funzione consente di creare un sistema audio multi-room senza fili per ascoltare la musica in diverse stanze contemporaneamente.

E cosa non per nulla scontata di JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth è che ha anche l’ingresso jack da 3.5mm che non è presente nei modelli inferiori. Quindi anche chi magari vuole usarlo come altoparlante per il proprio PC può tranquillamente collegarlo.

JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth sarà il vostro compagno musicale ideale per le giornate all’aria aperta, in campagna, al mare o in piscina! Lo sconto Amazon oggi è esagerato: MENO 30%, col prezzo che viene praticamente tagliato di un terzo, non più 330 euro bensì 231 euro!

