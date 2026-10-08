Jeff Bezon ed Elon Musk: ma quanto guadagnano? Le cifre record

Jeff Bezos ed Elon Musk hanno costruito fortune enormi, ma il modo in cui vengono remunerati racconta due storie molto diverse ai vertici della tecnologia americana.

Tra stipendi, partecipazioni azionarie e maxi pacchetti di compensi, le cifre raggiungono livelli difficili persino da immaginare. Il confronto mostra anche quanto sia complesso stabilire quanto “guadagni” davvero un miliardario quando gran parte della ricchezza deriva dalle azioni. E i numeri del 2025 sono impressionanti.

Tesla, il pacchetto da 158,3 miliardi e il divario record con i dipendenti

Per Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, non si parla di uno stipendio normale. La cifra indicata per il 2025 riguarda il valore equo, calcolato al momento dell’assegnazione, di un pacchetto di azioni vincolate Tesla. Secondo l’analisi di AFL-CIO, il compenso complessivo arriva a 158,3 miliardi di dollari.

Una somma enorme, pari a oltre 2,5 milioni di volte la paga mediana di un dipendente Tesla, indicata in 57.243 dollari l’anno. Detto in modo ancora più chiaro: Musk maturerebbe l’equivalente del reddito annuo di un lavoratore medio dell’azienda ogni 4,23 secondi. In mezz’ora, più o meno il tempo di un tragitto casa-lavoro, si arriverebbe a circa 24,36 milioni di dollari.

Brandon Rees, ricercatore dell’area executive paywatch di AFL-CIO, ha parlato a Fortune di «qualcosa mai visto» in quasi trent’anni di monitoraggio. E ha sottolineato come la distanza tra grandi patrimoni e salari comuni sia ormai sempre più evidente.

Bezos, lo stipendio fermo e la fortuna nelle azioni Amazon

La storia di Jeff Bezos è diversa, almeno se si guarda alla busta paga. Il fondatore ed executive chairman di Amazon mantiene dal 1998 uno stipendio fisso di 81.400 dollari l’anno, come risulta dal proxy annuale depositato dalla società presso la Securities and Exchange Commission.

Nel documento, Amazon spiega che Bezos ha chiesto di non ricevere compensi aggiuntivi e che non ha mai avuto una retribuzione annua in contanti superiore a quella cifra. Lui stesso, al DealBook Summit del New York Times, l’ha raccontata così: «Possedevo già una quota significativa della società, e non mi sembrava giusto prendere di più».

La ricchezza, però, sta da un’altra parte. Bezos possiede circa l’8% di Amazon, una quota valutata intorno a 225 miliardi di dollari ai prezzi indicati nel documento citato. Il suo patrimonio complessivo viene stimato in 375 miliardi. Nel 2025 Amazon ha inoltre sostenuto circa 1,6 milioni di dollari per sicurezza e viaggi di lavoro legati al suo ruolo.

Stock option, governance e disuguaglianze: cosa dicono i compensi dei big tech

I casi di Musk e Bezos mostrano due modi diversi di costruire la remunerazione nei big tech: da un lato compensi potenzialmente giganteschi legati ad azioni e risultati aziendali, dall’altro uno stipendio basso e una ricchezza concentrata nella quota azionaria. Anche l’attuale amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha una paga base relativamente contenuta per gli standard delle grandi società americane: 365.000 dollari. È lo stesso livello indicato per altri dirigenti, tra cui Matt Garman di Amazon Web Services e Doug Herrington della divisione negozi globali.

Amazon sostiene che questo sistema serve a legare i compensi al valore di lungo periodo per gli azionisti. Resta però un nodo politico ed economico. Nel 2025, includendo Musk, la media dei compensi dei ceo dell’S&P 500 risulta fortemente alterata; escludendolo, il compenso medio dei vertici cresce comunque del 21%, fino a 22,8 milioni di dollari. Numeri tecnici, certo. Ma dietro ci sono buste paga, consigli di amministrazione e una domanda molto semplice: quanto vale davvero guidare un colosso tecnologico?