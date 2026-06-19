Jisk straccia Ikea e arreda lo spazio esterno a prezzi ridicoli: il colosso del design sta svendendo tutto

Con l’arrivo della stagione estiva cresce l’attenzione verso giardini, terrazzi e spazi outdoor, sempre più considerati una vera estensione della casa.
Con l’arrivo della stagione estiva cresce l’attenzione verso giardini, terrazzi e spazi outdoor, sempre più considerati una vera estensione della casa.
Silvia Dalia
Pubblicato il 19 giu 2026
Jisk straccia Ikea e arreda lo spazio esterno a prezzi ridicoli: il colosso del design sta svendendo tutto

In questo contesto si inserisce la nuova campagna promozionale di Jysk, che per il mese di giugno propone una serie di sconti importanti su arredi e complementi per esterni, con riduzioni che arrivano fino al 60%.

L’iniziativa riguarda oltre un migliaio di prodotti dedicati all’arredo da giardino, pensati per trasformare anche piccoli spazi esterni in zone relax complete e funzionali. L’obiettivo è offrire soluzioni accessibili per chi vuole rinnovare l’outdoor senza affrontare spese elevate, soprattutto in vista delle vacanze e dei mesi più caldi.

Poltrone sospese e relax da giardino a prezzi ridotti

Tra i prodotti più richiesti spicca la poltrona pensile in stile “uovo”, una seduta sospesa progettata per creare un angolo relax simile a un’amaca. Realizzata con struttura in acciaio e rivestimento in materiale intrecciato resistente agli agenti atmosferici, rappresenta una delle soluzioni più apprezzate per terrazzi e giardini moderni. Il prezzo promosso la rende particolarmente competitiva nel segmento outdoor.

Arredi per esterno Jisk – Webnews.it

Molto interesse anche per i set da esterno completi, pensati per creare veri e propri salotti all’aperto. Questi kit includono generalmente divani, poltrone singole e tavolini coordinati, con strutture in metallo trattato e cuscineria resistente all’uso esterno. L’idea è quella di offrire un ambiente conviviale per pranzi, aperitivi o momenti di relax durante la bella stagione.

La combinazione tra design essenziale e materiali durevoli rende questi set una scelta sempre più diffusa tra chi desidera un giardino organizzato e funzionale senza ricorrere a soluzioni su misura più costose.

Tra le proposte più interessanti rientrano anche i lettini prendisole regolabili, ideali per chi vuole godersi il sole in giardino o a bordo piscina. Realizzati in legno o materiali naturali trattati per resistere all’esterno, molti modelli includono schienali regolabili e ruote per facilitarne lo spostamento.

Questi elementi completano l’offerta outdoor e rispondono alla crescente domanda di arredi pratici ma anche esteticamente curati, capaci di integrarsi in contesti moderni o più naturali.

La strategia promozionale punta chiaramente a intercettare chi sta preparando la casa per la stagione estiva, offrendo soluzioni complete a prezzi accessibili. La combinazione di sconti elevati, varietà di prodotti e design attuale rende l’offerta particolarmente competitiva nel settore dell’arredamento outdoor.

In un mercato sempre più attento al rapporto qualità-prezzo, Jysk si posiziona così come uno dei protagonisti della stagione, proponendo alternative economiche per trasformare giardini e terrazzi in spazi vivibili e moderni.

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