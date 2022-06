Keliweb: hosting professionale con il 50% di sconto

Scegliere un hosting di livello professionale non è semplice.

Sul mercato odierno infatti, esistono svariati provider che propongono spazi web con svariate caratteristiche e specifiche tecniche. In pochi però sono in grado di offrire standard di sicurezza elevati, un fattore imprescindibile viste le tante minacce presenti online al giorno d’oggi.

Anche le performance assumono un valore fondamentale: per i navigatori, i tempi di caricamento dei siti sono infatti molto importanti. Avere a che fare con un hosting lento, può allontanare i visitatori. Due caratteristiche che, per forza di cose, vanno poi valutate di pari passo al costo della piattaforma.

In questo contesto così variegato, il nome di Keliweb si è costruito una nomea di tutto rispetto. Il motivo, come vedremo, è una qualità complessiva elevata abbinata a un costo molto interessante.

Con l’abbonamento KeliPRO hosting professionale a soli 19,50 euro all’anno

KeliPRO è una formula studiata appositamente da Keliweb per offrire un servizio professionale a costi raggiungibili. Il pacchetto include:

Dominio gratuito

10GB SSD Spazio Web

50 Caselle di posta

5 Database

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cpanel per la gestione hosting

per la gestione hosting Backup avanzato.

A queste caratteristiche, va poi aggiunta una serie di strumenti avanzati da non sottovalutare. Il sistema di firewall e anti malware, per esempio, rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza di un sito web così come i tool antivirus e antispam integrati.

Il site builder incluso permette di personalizzare il proprio sito web esteticamente, mentre la possibilità di creare sottodomini di terzo livello illimitati amplia considerevolmente il raggio d’azione del webmaster. Keliweb inoltre offre 15 giorni di tempo per provare la sottoscrizione, attraverso la formula soddisfatti o rimborsati.

Quanto costa KeliPRO? Questa tipologia di hosting, grazie all’offerta che prevede lo sconto del 50%, costa solamente 19,50 euro al mese (invece dei 39 euro del prezzo di listino).