Kena Mobile: 130GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 6,99€

Se stai cercando un’offerta mobile semplice, conveniente e senza vincoli, Kena Mobile è la soluzione che fa per te.

Kena Mobile è un brand di TIM S.p.A. che opera sulla rete GSM/UMTS di TIM, garantendoti una copertura capillare e una qualità del servizio elevata.

Kena Mobile ti propone offerte chiare e trasparenti, senza costi nascosti o sorprese in bolletta. Puoi scegliere tra diverse opzioni in base alle tue esigenze di navigazione, chiamate e messaggi. E se vuoi cambiare operatore, puoi portare con te il tuo numero di sempre in modo facile e veloce.

Kena Mobile: scopri la nuova imperdibile offerta

Tra le offerte di Kena Mobile, spicca quella che ti permette di avere 130 giga, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 6,99 euro al mese. Si tratta di una promozione imperdibile, riservata ai nuovi numeri e ai clienti Iliad, Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri ancora. Inoltre, se attivi l’offerta online, avrai attivazione, SIM e consegna gratis!

Con Kena Mobile puoi navigare su internet a una velocità fino a 60 Mbps grazie alla rete 4G e puoi controllare il tuo credito e le tue opzioni tramite l’app MyKena o il sito web. E se hai bisogno di assistenza, puoi contattare il servizio clienti tramite telefono, email o chat.

Non perdere tempo: approfitta subito dell’offerta di Kena Mobile e scopri tutti i vantaggi di essere un cliente Kena. Visita il sito web di Kena Mobile o chiama il numero verde per maggiori informazioni.

