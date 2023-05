Kindle (2022), più leggero e compatto, oggi ti costa NIENTE su Amazon

Sei un amante della lettura? Ti piace leggere in qualsiasi momento della giornata, acnhe quando stai prendendo il sole all’aria aperta? Beh, allora la soluzione che fa proprio al caso tuo, è questo Kindle di Amazon, oggi te lo porti a casa a soli 89,99€, invece di 99,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

Oggi, potrai avere il Kindle di Amazon del 2022 ad un prezzo davvero ridicolo. Oggi, te lo puoi portare a casa con lo sconto del 10%. Non ti resta che aggiungere il Kindle al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Kindle (2022), compatto e leggero, schermo da 6″, altissima risoluzione: oggi prezzo minuscolo

Un modello di Kindle davvero incredibile, con sconto del 10%, oggi non puoi davvero perderlo. Doppio spazio anche di archiviazione, con schermo da 6 pollici. Colore blu, perfetto per ogni momento della giornata.

Questo modello di Amazon Kindle, è davvero molto più leggero e anche compatto rispetto ai primi. Dotato di uno schermo ad altissima risoluzione da 300 ppi, per avere sempre immagini e testi super nitidi. Uno schermo antiriflesso che ti permetterà di leggere comodamente e in qualsiasi situazione. Proprio come se stessi leggendo sulla carta stampata.

Potrai davvero immergerti nelle storie, prenderti una pausa da messaggi, email di lavoro, e anche social network. Potrai ggoderti un momento senza distrazioni con questo dispositivo pensato proprio per una lettura immersiva. Dotato di una capacità di archiviazione doppia, rispetto ai modelli passi, con 16GB a tua disposizione.

Non aspettare ancora troppo, ne restano davvero pochissimi disponibili su Amazon. Quindi, non ti resta che correre a vedere l’ultimissimo prezzo con il mega sconto del 10%. Un Kindle dal colore blu davvero unico, perfetto per ogni lettura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.