Kindle Paperwhite in SUPER PROMO: acquistalo oggi, prezzo IN CALO (-17%)

Sin dal momento del loro lancio sul mercato, i Kindle sono diventati un punto di riferimento per tutti gli amanti dei libri. Con la possibilità di godere di un eReader per portarsi i propri testi preferiti sempre con sé. Grazie all’ultima promo di Amazon, oggi il Kindle Paperwhite può essere tuo ad una cifra promozionale molto conveniente. Si parla di soli 132,99 euro, con un ribasso del 17% rispetto al costo di listino. Con 16 GB di memoria, salvare tutto quello che vuoi non sarà più un problema. Sfrutta subito lo sconto e portatelo a casa, è un dispositivo utilissimo e da cui non ti staccherai facilmente.

Kindle Paperwhite: design elegante e 16GB di ROM per tutti i tuoi libri

Questo Kindle Paperwhite è diventato in pochissimo tempo un best buy per tutti gli amanti degli eBook. Si tratta di un dispositivo che si presenta con uno schermo da 6,5″, con bordi ancor più sottili così da fornire un’ampiezza di visione maggiore. La luce è regolabile e ha una tonalità che non dà fastidio agli occhi anche dopo diverse ore. Ottima la batteria, che dura fino a 10 settimane con una singola ricarica e garantisce un’efficienza energetica maggiore.

Pensato per la lettura, ha uno schermo antiriflesso da 300 ppi. Non manca la resistenza all’acqua IPX8, così da poter portare il comodo eReader ovunque tu voglia. Per leggere e rilassarti in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Anche in caso di immersioni accidentali in acqua, i tuoi libri saranno sempre in salvo. Con l’acquisto di un Kindle Paperwhite, inoltre, Amazon include anche un abbonamento di 3 mesi gratis a Kindle Unlimited. Così da poter sfruttare l’accesso illimitato a milioni di libri da poter leggere dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo.

Riscatta ora lo sconto wow e fallo tuo, è l’eReader che hai sempre sognato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.