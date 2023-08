Kindle Scribe in offerta ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Quando ci troviamo in vacanza o anche semplicemente in viaggio, sentiamo la necessità di leggere un buon libro, ma non sempre possiamo trasportare tanti libri all’interno del nostro zainetto, ed ecco che entrano in gioco in tal senso gli ebook reader, che permettono di contenere tantissimi libri senza avere il minimo peso aggiuntivo. È proprio a tal proposito che ci ha pensato Amazon proponendoti il Kindle Scribe in offerta all’incredibile prezzo di soli 314 euro, con un buon sconto del 15% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia produttrice.

Il Kindle definitivo

Lo schermo con diagonale da ben 10.2 pollici e a 330 ppi è sicuramente uno dei punti di forza di questo nuovissimo dispositivi, e grazie proprio all’introduzione della tecnologia Paperwhite ti permette di leggere e scrivere senza alcun tipo di problema. Uno dei fattori che contraddistingue questo Kindle rispetto agli altri consiste nella possibilità di leggerlo anche alla luce del sole. Grazie alla dimensione maggiorata dello schermo, poi, hai la possibilità di annotare qualsiasi idea ti venga in mente nel momento in cui leggi i tuoi libri preferiti.

Grazie a Kindle Scribe avrai la stessa sensazione che ti trasmette la scrittura su carta, avendo lo stesso identico feeling.La luce calda poi può essere totalmente regolata in base alle tue preferenze personali, oltre alla regolazione automatica della luce in base alle condizioni del tempo in quel determinato momento.

Oltre questo puoi scegliere poi la dimensione dei caratteri del libro che stai leggendo, in modo tale da non affaticare eccessivamente la tua vista e leggere senza problemi. Come dicevamo prima, al contrario dei precedenti modelli è possibile creare note a mano: in questi casi è infatti sufficiente toccare qualsiasi pagina, e iniziare semplicemente a scrivere con la tua penna digitale. Ogni appunto sarà poi memorizzato dal dispositivo stesso, e potrà essere poi consultato ogni volta che vuoi.

In definitiva, con poco più di 300 euro avrai la possibilità di assicurarti uno dei migliori ebook reader degli ultimi tempi: ecco perchè ti consigliamo caldamente di acquistare il Kindle Scribe in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

