Kindle Scribe in SCONTO Black Friday: da comprare ORA!

Il Kindle Scribe è uno dei top di gamma della sua famiglia. Permette con una penna di scrivere e prendere appunti su uno schermo Paperwhite di grandissima qualità. Oggi lo sconto è da Black Friday su Amazon: solo 334,99€ con penna premiuim grazie al ribasso del 20%. Pronto a risparmiare?

Kindle Scribe è il migliore di sempre? Sì!

Per gli amanti della lettura e della scrittura, è davvero difficile allontanarsi dalla carta. C’è però una categoria di prodotti che, in moltissimi casi, sono in grado di imitare in modo egregio la sensazione che si stia interagendo con un foglio di carta. Ecco quindi il Kindle Scribe, il prodotto di cui vi parliamo oggi.

Si tratta di molto più di un semplice Kindle: grazie al suo ampio schermo da 10,2 pollici, la risoluzione elevata e la penna in dotazione, riesce non solo a farvi leggere i vostri ebook preferiti, ma a farvi prendere appunti in qualsiasi luogo vi troviate.

La penna infatti è in grado di farvi scrivere, sottolineare, prendere appunti come se questo device fosse un vero e proprio taccuino in carta.

Il feeling dello schermo al passaggio della penna ricorda moltissimo quello di una penna sulla carta: la superficie del display è infatti ruvida abbastanza da riprodurre quel magico effetto. In confezione arriverà la penna premium: la migliore tra le disponibili.

Grazie alla retroilluminazione regolabile, sarà l’alleato perfetto per la scrittura anche in condizioni di luce scarsa. Come tutti i Kindle, si connette alla rete per accedere alla vastissima libreria Amazon aprendovi un mondo di contenuti sempre nuovi.

Kindle Scribe oggi è in super sconto in occasione dei giorni del Black Friday di Amazon. Senza dubbio, è il regalo perfetto per amici e parenti oltre che per voi stessi. Se volete acquistarlo, fatelo subito: oggi costa solo 334,99€ con penna premium grazie al ribasso del 20% disponibile sulla piattaforma. Non aspettate! Compratelo subito e non ve ne pentirete!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.