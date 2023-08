Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB: la pendrive più POTENTE torna in sconto

La Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB è una chiavetta USB ad alta capacità che offre una soluzione affidabile per il trasferimento e la conservazione sicura dei dati. Con una capacità di archiviazione di 256GB, avrai spazio sufficiente per conservare una vasta quantità di file, documenti, foto e video. E oggi questo piccolo ma indispensabile “amico” puoi accaparrartelo pagandolo solo 18€ per via dello sconto del 20% disponibile su Amazon.

DataTraveler Exodia, una garanzia

Questa chiavetta USB utilizza la tecnologia USB 3.2 Gen 1, che garantisce velocità di trasferimento rapide e efficienti. Potrai quindi copiare e trasferire i tuoi file in modo rapido e senza intoppi, risparmiando tempo prezioso.

La DataTraveler Exodia è dotata di un cappuccio protettivo che ti permette di proteggere il connettore USB quando la chiavetta non è in uso, evitando graffi o danni accidentali. Inoltre, è presente anche un anello portachiavi, che consente di agganciare la chiavetta a un portachiavi o a una borsa, rendendola facilmente trasportabile e sempre a portata di mano.

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB è disponibile in una varietà di colori, consentendoti di scegliere quello che più si adatta al tuo stile o preferenza personale. In conclusione, la Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB è una soluzione affidabile e conveniente per il trasferimento e la conservazione dei dati. Con la sua ampia capacità di archiviazione, velocità di trasferimento veloci e design pratico, questa chiavetta USB si adatta perfettamente alle tue esigenze di archiviazione portatile.

