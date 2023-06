Kingston DataTraveler Exodia DTX, chiavetta USB affidabile a soli 5€

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB è una soluzione affidabile per l’archiviazione e il trasferimento dei tuoi dati. Con una capacità di 64GB, avrai spazio sufficiente per salvare documenti, foto, video e altro ancora. Con il suo design pratico e la protezione aggiuntiva, potrai trasportare i tuoi dati in modo sicuro e conveniente.

E allora non perdere l’occasione di averne uno sempre a portata di mano, o addirittura di farne scorta visto il prezzo, e vai su Amazon dove questo gioiellino è in vendita a sole 5€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo di listino. Le spedizioni, poi, sono gratuite, quindi risparmi molto anche lì.

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB

Questa chiavetta USB è dotata di interfaccia USB 3.2 Gen 1, che offre velocità di trasferimento elevate e un’esperienza fluida. Puoi trasferire i tuoi file in modo rapido e semplice, senza dover aspettare a lungo.

La chiavetta USB DataTraveler Exodia è dotata di un cappuccio protettivo, che ti permette di tenere al sicuro il connettore USB quando non lo stai utilizzando. Inoltre, è dotata di un anello portachiavi, che ti consente di collegarla facilmente alle tue chiavi o ad altri accessori, in modo da averla sempre a portata di mano.

La chiavetta USB è disponibile in diversi colori, permettendoti di scegliere quello che si adatta meglio al tuo stile e alle tue preferenze personali. Grazie alla sua compatibilità con la maggior parte dei dispositivi, puoi utilizzare il Kingston DataTraveler Exodia con computer, laptop, tablet e altri dispositivi dotati di porta USB. Prendila subito su Amazon dove questo gioiellino è in vendita a sole 5€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

