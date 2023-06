Kingston DataTraveler Exodia M, la più sicura e AFFIDABILE pendrive costa 4€

Credeteci sulla parola se vi diciamo che questa è più che una chiavetta USB ad alta velocità progettata per l’archiviazione e il trasferimento di dati. La Kingston DataTraveler Exodia M DTXM utilizza infatti la tecnologia USB 3.2 Gen 1 per una velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiore rispetto alla tecnologia USB 2.0. Una belva di pendrive come questa torna sempre utile, per questo vi consigliamo di sfruttare lo sconto di oggi su Amazon che ve la fa prendere a soli 4€ circa, per accaparrarvene almeno una. Non te ne pentirai.

Kingston DataTraveler Exodia M, una BOMBA

La capacità di archiviazione di 64 GB è sufficiente per archiviare una vasta gamma di file, tra cui documenti, immagini, musica e video. Inoltre, il design leggero e compatto lo rende facile da trasportare ovunque tu vada.

La Kingston DataTraveler Exodia M DTXM/64 GB USB 3.2 Gen 1 è anche dotato di un design resistente agli urti e alle vibrazioni, che lo rende ideale per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Inoltre, la chiavetta USB è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux, senza la necessità di installare alcun driver.

In generale, il Kingston DataTraveler Exodia M DTXM/64 GB USB 3.2 Gen 1 è quindi una scelta eccellente per chi cerca una chiavetta USB ad alta velocità e con una capacità di archiviazione sufficiente per una vasta gamma di file. La sua compatibilità universale e il design resistente lo rendono una scelta pratica e conveniente per l’archiviazione e il trasferimento di dati. Approfitta allora dello sconto di oggi su Amazon che te la fa prendere a soli 4€ circa per accaparrartene almeno una. Le spedizioni sono gratuite.

