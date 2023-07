Kingston DataTraveler Kyson: taglio di prezzo del 52% per l'affidabile chiavetta

Kingston DataTraveler Kyson è un’ottima scelta per chi cerca una soluzione di storage portatile affidabile e di alta capacità. Questa chiavetta flash USB3.2 offre una generosa capacità di archiviazione di 128 GB, che ti permetterà di trasferire e conservare facilmente tutti i tuoi file, documenti, foto e video. Il tutto, oggi, con una spesa irrisoria di appena 13€, grazie allo sconto del 52% che Amazon applica al prodotto rispetto al prezzo di listino. Completano il tutto le spedizioni gratis e veloci di Prime.

Kingston DataTraveler Kyson, che pendrive

Una delle caratteristiche distintive del DataTraveler Kyson è il suo elegante guscio in metallo. Questo non solo conferisce un aspetto sofisticato al dispositivo, ma fornisce anche una maggiore protezione ai tuoi dati. Non avrai bisogno di preoccuparti di un cappuccio protettivo che potrebbe essere facilmente perso o danneggiato.

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Kyson è dotata di una connessione USB3.2, che garantisce velocità di trasferimento elevate. Potrai trasferire i tuoi file in modo rapido e efficiente, risparmiando tempo prezioso. La praticità di questa chiavetta flash non finisce qui. Grazie alla sua compatibilità universale, potrai utilizzarla con facilità su una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, tablet e console di gioco. Non importa quale sia il tuo dispositivo, il DataTraveler Kyson sarà pronto per l’uso.

Inoltre, Kingston è un marchio noto per la sua affidabilità e durata nel settore degli storage. Potrai avere la tranquillità di sapere che i tuoi dati saranno al sicuro su questa chiavetta USB. Se sei alla ricerca di una soluzione di storage portatile affidabile, capiente ed elegante, il Kingston DataTraveler Kyson è la scelta ideale. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di ottenere una chiavetta USB di qualità a un prezzo conveniente.

