Kit 3 Router TP-Link Deco S7 Wi-Fi fino a 1900Mbps ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il TP-Link Deco S7 WiFi Mesh è un sistema di rete intelligente che garantisce una copertura WiFi estesa per tutta la casa. Con 3 pezzi inclusi nella confezione, puoi estendere il segnale WiFi fino a una superficie di 520 mq. Acquista ora il kit su Amazon a soli 118,79€ invece di 169,99€.

Il sistema utilizza la tecnologia mesh per creare una rete unica e continua, in cui ogni unità lavora insieme per garantire una copertura uniforme. Ciò significa che non avrai mai più zone morte o perdita di segnale mentre ti sposti da una stanza all’altra.

Il Deco S7 supporta una velocità massima di 1900 Mbps, che consente di trasmettere video in streaming, giocare online e navigare in internet senza ritardi o buffering.

Puoi gestire e controllare facilmente la tua rete tramite l’app Deco, che offre funzioni avanzate di Parental Control per proteggere i tuoi bambini da contenuti inappropriati su Internet.

Il sistema è compatibile con Amazon Alexa, consentendoti di controllare il WiFi con comandi vocali e di creare una casa intelligente più efficiente. Inoltre, puoi utilizzare il Deco S7 in modalità Router o Access Point, a seconda delle tue esigenze di rete.

Se stai cercando una soluzione WiFi affidabile e sicura per la tua casa, è la scelta ideale. Approfitta ora dello sconto del 30% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.