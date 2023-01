Kit da 4 prese intelligenti TP-Link a meno di 40 euro su Amazon

Ci sono un sacco di prese intelligenti sul mercato, ma molte di esse sono grandi e ingombranti. Il TP-Link Tapo P100 contrasta questa tendenza presentando un prodotto un po’ più grande di una normale spina, quindi puoi inserirne uno in una doppia presa senza rinunciare a nulla. Funziona bene e si integra con Amazon Alexa e Google Assistant. Acquista il kit da 4 ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 54,99€.

Il motivo principale per cui acquistare la presa Wi-Fi Mini Smart TP-Link Tapo P100 è a causa delle sue dimensioni ridotte. Misura solo 51 x 72 x 40 mm, e può essere collegata ovunque senza oscurare una seconda presa, anche se è necessario collegare un grosso adattatore di alimentazione.

Rivestito in plastica bianca, il P100 è un kit che si fonderà con l’arredamento della tua casa. Ha anche un pulsante sul lato in modo da poter attivare manualmente l’alimentazione. Poiché si tratta di un prodotto TP-Link, ti aspetteresti che funzioni con la solita app Kasa. Purtroppo, non è così. Tapo è una gamma di prodotti che TP-Link ha ottenuto acquistando un’altra società, il che significa che ha bisogno di un’app completamente diversa, chiamata Tapo.

In termini di funzionalità e layout, l’app Tapo non è lontana da quella precedente. Questo è doppiamente vero se disponi di prodotti Kasa esistenti, poiché l’acquisto del P100 significherà che avrai due app separate per controllare tutto. Se hai Samsung SmartThings, vale la pena ricordare che i prodotti Tapo non funzionano con questo sistema, anche se quelli Kasa lo fanno.

Niente di tutto questo vuol dire che ci sia qualcosa di particolarmente sbagliato nell’app Tapo. Una volta che il tuo P100 è connesso alla tua rete Wi-Fi, l’app ti consente di accendere e spegnere con il semplice tocco di un’icona, la presa intelligente risponde rapidamente.

Come con la gamma di prese intelligenti Kasa, dall’app è possibile impostare un programma per il funzionamento della presa, inclusi gli eventi una tantum; puoi impostare timer di accensione o spegnimento; e puoi impostare la modalità Away, che accenderà e spegnerà casualmente la spina tra determinati orari per ingannare le persone facendogli credere che la tua casa sia occupata.

Non c’è il monitoraggio dell’alimentazione con la presa Wi-Fi Mini Smart TP-Link Tapo P100, anche ci sono delle statistiche di runtime. Il controllo vocale è disponibile tramite Google Assistant e Amazon Alexa e puoi utilizzare il P100 in qualsiasi routine tu abbia o desideri creare. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquista il kit su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

