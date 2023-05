Kit di CHIODI per la riparazione degli pneumatici: utile, GENIALE ed economico

Il kit per riparazione pneumatici di Zocipro è un set completo per la sistemazione delle ruote che include 30 chiodi in gomma, insieme a un cacciavite per facilitare l’installazione. Questo kit è progettato per offrire una soluzione pratica e conveniente per la riparazione di pneumatici sottovuoto su auto, moto, camion e biciclette.

Il set contiene 15 chiodi di dimensioni S (piccole) e 15 chiodi di dimensioni L (grandi), in modo da poter affrontare diverse dimensioni di fori o danni sui pneumatici. I chiodi sono realizzati in gomma resistente e flessibile, che consente una tenuta sicura e affidabile per una riparazione efficace.

Kit di riparazione pneumatici Zocipro a 14€

Il cacciavite incluso nel kit ti permette di installare facilmente i chiodi nella zona danneggiata del pneumatico. È progettato ergonomicamente per una presa comoda e offre un controllo preciso durante l’installazione dei chiodi.

Con questo kit di riparazione pneumatici, puoi affrontare piccoli fori o danni ai tuoi pneumatici in modo rapido ed efficiente. È un’opzione conveniente che ti consente di effettuare la riparazione da solo, evitando costosi interventi professionali o la sostituzione completa del pneumatico.

Tieni presente che la riparazione di pneumatici può essere una soluzione temporanea e consigliamo sempre di consultare un professionista per valutare l’idoneità della riparazione e garantire la sicurezza dei tuoi pneumatici. Ma nel frattempo e in caso di emergenza, questo set è il massimo. Pertanto, se sei interessato, corri su Amazon dove puoi trovarlo a soli 14€ incluse le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.