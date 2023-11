Kit di pulizia 10 in 1 Ordilend INDISPENSABILE a un prezzo piccolissimo: appena 13€

Il kit di pulizia 10-in-1 Ordilend rappresenta una soluzione completa per mantenere i tuoi dispositivi elettronici sempre puliti e in ottime condizioni. Con una serie di strumenti specializzati, questo kit offre una pulizia efficace e delicata per tastiere, schermi, auricolari, smartphone, tablet, fotocamere e altro ancora. Il kit vanta un brevetto che attesta la sua innovazione ed è disponibile oggi su Amazon a soli 13€ con lo sconto del 20% e le spedizioni gratis con Prime.

Kit di pulizia 10 in 1 Ordilend utile ed economico

La spazzola è progettata per penetrare tra i tasti della tastiera del PC o del laptop, rimuovendo polvere e detriti che possono accumularsi nel tempo. La spugna è ideale per pulire delicatamente gli schermi di tablet, smartphone e laptop senza graffiare o danneggiare la superficie. L’asta di pulizia consente di raggiungere aree difficili da pulire, come angoli e fessure, per una pulizia completa. Il panno in microfibra è perfetto per rimuovere impronte digitali, macchie e residui di unto dagli schermi, mantenendo una superficie chiara e priva di aloni.

Le punte di pulizia sono progettate appositamente per garantire una pulizia accurata degli auricolari Bluetooth e delle cuffie, assicurando una qualità audio ottimale. La spazzola a setole fini è ideale per la pulizia di fotocamere e altre superfici delicate, garantendo un trattamento delicato. I pennelli in silicone aiutano a rimuovere detriti e polvere da superfici più ampie, come tastiere e schermi di laptop.Il kit include un contenitore compatto che consente di tenere tutti gli strumenti al sicuro e facilmente accessibili.

La fibra di carbonio aiuta a prevenire l’accumulo di staticità durante la pulizia, garantendo una pulizia sicura per i tuoi dispositivi. Il kit vanta un brevetto che testimonia la sua innovazione e la sua efficacia nel fornire una soluzione di pulizia completa. Il kit di pulizia 10-in-1 è la risposta completa alle esigenze di pulizia dei tuoi dispositivi elettronici, garantendo una manutenzione accurata e duratura. Prendilo oggi su Amazon a soli 13€ con lo sconto del 20% e le spedizioni gratis con Prime.

