Kit fotovoltaico con regolatore di carica e porta USB: l'elettricità adesso la fai tu

Inizia a produrre energia elettrica green sfruttando l’energia solare. Oltre a produrre un’energia pulita per la tua abitazione risparmiando sui costi, potrai anche beneficiare di importanti detrazioni fiscali su acquisto ed installazione. Scegli il pannello solare fotovoltaico più adatto a te, magari per fare esperienza inizia con un prodotto semplice come questo che include tutto quello che ti serve proprio per cominciare a un prezzo piuttosto abbordabile, cioè a dire 56 euro, tutto incluso, anche le spese di spedizione. Cominci a illuminare una veranda, un giardino, una stanzetta esterna o un pollaio, poi dopo potrai sempre cambiare o potenziare.

Kit fotovoltaico con regolatore di carica e porta USB: che prezzo

Questo interessante pacchetto fotovoltaico è composto da pannello solare, regolatore di carica e cavetteria di collegamento, e dunque, lo ribadiamo, è l’ideale da utilizzare come base di partenza per i tuoi progetti con impatto zero sulla bolletta. Infatti, l’energia arriva completamente gratis dal sole. Un prodotto perfetto per chi giustamente ha deciso di non dipendere più da fornitori terzi e di risparmiare un po’ in bolletta sfruttando l’energia elettrica del sole, che è assolutamente gratuita.

Il pannello e ricoperto da un vetro speciale di protezione da cattive condizioni ambientali come pioggia, grandine, neve e ghiaccio. Inoltre e dotato di una protezione IP65 con un telaio di alluminio in grado di resistere per molto tempo. Tra l’altro può essere usato perfettamente per sistemi di pannelli solari indipendenti dalla rete, roulotte, camper, barche, serre, ecc. E’ inoltre ideale perfino come impianto autonomo.

All’interno del set, trovi il pannello solare da 25W e un regolatore di carica che ti permetterà quindi di sfruttare al meglio l’energia solare che sarà in grado di accumulare. Infatti, collegandoci proprio una batteria per “accatastare” l’energia potrai poi rielaborarla in elettricità e quindi usarla quando è buio. In tal senso ti consiglio di acquistare, a parte, una batteria come questa. Economica, piccola, ma adatta allo scopo.

In alternativa puoi collegare i dispositivi che preferisci per alimentarli o ricaricarli attraverso gli appositi cavi o la porta USB integrata nel regolatore stesso. Come potete vedere si tratta di un ottimo kit per cominciare a testare con mano la bontà di un sistema di energia alternativa, in questo caso da fotovoltaico, a un prezzo tra l’altro piuttosto conveniente ovverosia appena 56€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.