Kit fotovoltaico da balcone PRONTO all'uso: lo colleghi e risparmi subito (eBay)

Una delle soluzioni del momento più adottate dagli italiani per ottenere un risparmio immediato in bolletta sono i cosiddetti kit fotovoltaici plug and play da balcone. Su tratta di piccoli impianti che non necessitano di nessuna esperienza per il loro funzionamento, e che richiedono pochi passi per essere messi in funzione.

Basta infatti collegare la piccola centrale da balcone all’impianto elettrico di casa per ottenere subito dal sole una parte di elettricità gratis e indipendente dal servizio elettrico nazionale. Oggi un impianto fotovoltaico simile si può portare a casa a 590€ circa da eBay con spedizioni assolutamente gratuite.

Il geniale sistema produci energia Plug&Play

Non servirà acquistare altro a parte, c’è tutto quello che occorre per funzionare. Non servirà acquistare altro a parte, perché nel kit c’è tutto quello che occorre per farlo funzionare. Dispone di inverter, accumulatore e regolatore di carica, più cinque pannelli da 150 W ciascuno. Il fotovoltaico plug and play è un piccolo impianto solare che può essere installato su balconi, finestre o in giardino.

Trattandosi di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W non necessita di particolari autorizzazioni: basta quindi collegarlo alla spina della corrente per trasferire l’energia prodotta dal micro pannello solare direttamente nella rete domestica. Un “piccolo” impianto solare che converte l’energia solare in elettricità e che ti permette di fatto di alimentare ad esempio frigorifero, televisione, router in casa, garantendoti la copertura del carico base (consumo in standby) anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sfruttando l’elevata potenza del modulo e il generale livello di efficienza, secondo l’azienda produttrice è possibile risparmiare in media fino a 360€ all’anno sui costi dell’elettricità. Oggi, lo ripetiamo, un impianto fotovoltaico simile si può portare a casa a 590€ circa su eBay con spedizioni assolutamente gratuite.

