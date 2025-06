Kit Logitech con tastiera e mouse wireless di ultima generazione a soli 45€

Il Kit Logitech Pebble 2 Combo composto da tastiera e mouse wireless è la soluzione che stavi aspettando per rivoluzionare la tua postazione di lavoro con stile, praticità e rispetto per l’ambiente. Oggi, grazie a un prezzo irripetibiledi 45,99 euro, grazie ad uno sconto del 6%, hai finalmente l’occasione di portare sulla tua scrivania un kit wireless dal design raffinato e dalla funzionalità sorprendente.

Logitech Pebble 2 Combo: tutte le specifiche tecniche dei dispositivi del kit

Non capita tutti i giorni di trovare un prodotto che riesca a coniugare tecnologia avanzata e attenzione per l’ambiente con una cura estetica da vero protagonista. Il Kit Logitech Pebble 2 Combo non è solo una scelta intelligente: è la scelta giusta per chi vuole dare una svolta al proprio modo di lavorare, studiare o semplicemente navigare tra i propri dispositivi, senza rinunciare a nulla.

Il primo dettaglio che colpisce è la raffinatezza del design: linee minimaliste, profilo ultrasottile e una leggerezza che lo rende perfetto sia per la scrivania di casa che per l’ufficio in movimento. Ma la vera rivoluzione è sotto la superficie: la tastiera è realizzata con almeno il 49% di plastica riciclata post-consumo, mentre il mouse arriva addirittura al 58%. Una scelta che testimonia l’impegno concreto di Logitech per la sostenibilità, rafforzato da imballaggi certificati FSC e da una neutralità carbonica totale sull’intero prodotto.

Ma passiamo subito a ciò che davvero conta per chi lavora o studia con il computer: funzionalità all’avanguardia e versatilità senza compromessi. Grazie alla connessione multipla, puoi gestire fino a tre dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro con un semplice tocco del pulsante Easy-Switch. L’app Logi Options+ ti permette di personalizzare ogni dettaglio: dai tasti funzione della tastiera al pulsante centrale del mouse, tutto è pensato per adattarsi al tuo stile e alle tue esigenze.

La tecnologia Silent Touch è un altro asso nella manica di questo kit: il rumore dei clic del mouse è ridotto del 90%, così puoi lavorare o studiare senza disturbare chi ti sta intorno. E se temi di dover cambiare spesso le batterie, puoi stare tranquillo: fino a 3 anni di autonomia per la tastiera e 2 anni per il mouse! Un vero e proprio record che ti permette di concentrarti solo su ciò che conta davvero.

Non meno importante è la portabilità: il Kit Logitech Pebble 2 Combo è compatto, leggero e pronto ad accompagnarti ovunque. La tastiera offre un’esperienza di digitazione fluida e confortevole, paragonabile a quella dei migliori laptop, ma con una discrezione che fa la differenza in ogni ambiente.

La compatibilità universale è la ciliegina sulla torta: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android… qualunque sia il tuo dispositivo, sei pronto a sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questo kit.

In un mercato sempre più affollato, il Kit Logitech Pebble 2 Combo si distingue per il suo equilibrio perfetto tra estetica, praticità e responsabilità ambientale. Ma la vera occasione è il prezzo: solo 45,99 euro per portare a casa una combo di qualità superiore, pensata per chi non si accontenta. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.