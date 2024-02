Kit per Videosorveglianza: oggi in SUPER SCONTO su Amazon!

Avere casa ben videosorvegliata può essere molto importante per stare più tranquilli in ogni situazione. Il kit di videosorveglianza WiFi Hiseeu 5MP ti consente di avere una soluzione praticamente completa e adatta a tutte le tue esigenze, sia che tu abbia intenzione di installarlo a casa o in ufficio. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, con un prezzo finale d’acquisto fissato a soli 231,99€!

Questo prodotto ha in dotazione un NVR a 10 canali espandibile più quattro telecamere IP da 5MP, riuscendo a fornire sempre e comunque dei video nitidi in Full HD sia durante il giorno che di notte. Inoltre, dispone anche della visione notturna a colori, e questo grazie al sensore d’immagine avanzato e alle 18 luci LED bianche integrate nelle telecamere esterne.

Kit di Videosorveglianza: oggi è in sconto su Amazon a un prezzo pazzo

Questo kit di videosorveglianza ti consente di visualizzare le immagini ad alta qualità anche con poca luminosità e supportano il rilevamento del movimento. Ciò significa che appena le telecamere vedono qualcosa di strano, verranno inviate immediatamente delle notifiche di allarme istantanee all’app gratuita “Eseecloud”. Dispongono inoltre di una funzionalità bidirezionale, formato video H.265+ e il collegamento IP WiFi che ti permette di comunicare in tempo reale con i membri della tua famiglia.

Se avevate qualche dubbio sulla resistenza alle temperature esterne potete anche togliervelo: queste telecamere sono pensate per resistere a qualsiasi tipo di clima rigido e questo grazie alla loro impermeabilità IP66. Possono essere controllate facilmente da PC, smartphone e tablet da remoto. Se vuoi far tuo quest’ottimo prodotto e tenere la tua casa o il tuo ufficio al sicuro, puoi usufruire solo oggi dello sconto su Amazon del 20%, accaparrandoti questo kit di sorveglianza completo a soli 231,99€.

