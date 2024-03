Powerline Wi-Fi Extender TP-Link: oggi OFFERTA A TEMPO su Amazon!

Se a casa tua la rete Wi-Fi arriva in certe zone ma in altre è assente, hai assolutamente bisogno di una powerline che estenda il tuo segnale in maniera omogenea in tutte le zone della casa. Il kit di Powerline Wi-Fi Extender più venduto su Amazon è quello di TP-Link, che trovi solo per oggi in sconto su Amazon del -7%, con un prezzo finale che si attesa sui 69,99€.

Powerline Wi-Fi Extender TP-Link: acquistale oggi con lo sconto di Amazon

Per estendere il segnale Wi-Fi, le powerline devono essere posizionate sullo stesso impianto elettrico del proprio router. Sono capaci di trasmettere segnali ad altre frequenze come se fossero un secondo modem, riuscendo a raggiungere velocità fino a 1000 Mbps. Inoltre, con il Wi-Fi Dual Band AC1200, possiamo fruire facilmente della rete anche in stanze lontane dalla sorgente principale, potendo svolgere attività di navigazione quotidiana, gaming online o guardare le nostre serie TV preferite in streaming HD.

Mediante la tecnologia TP-Link OneMesh, puoi creare una rete Wi-Fi estesa unificata senza alcuna interruzione di segnale, abbinando TL-WPA1000 Kit a un router. L’installazione è intuitiva: dovremo collegare la prima unità al router sorgente e la seconda dove abbiamo bisogno della connessione. Col tasto “Pair” collegheremo definitivamente le due unità. Successivamente, con il tasto Wi-Fi dell’extender e quello WPS del router si sincronizzeranno in automatico le impostazioni del Wi-Fi.

L’extender ha anche una porta Gigabit LAN, tramite la quale possiamo connettere con il cavo altri dispositivi come Smart TV, PC o console di gioco. Acquista ora su Amazon questo Kit Powerline Wi-Fi Extender: oggi lo trovi in sconto su Amazon del 7%.

