Kit RAM Kingston FURY Renegade da 16 GB DDR4 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Dal punto di vista del design, a parte il nuovo nome sul dissipatore di calore e sulla barra luminosa RGB, le RAM FURY Renegade sono minimaliste e molto belle da vedere. È bello sapere che Kingston possiede ancora il senso del design, ma l’azienda non si è limitata a questo: grazie alla tecnologia DDR4, i profili Intel XMP certificati e ottimizzati per i chipset Intel e Ryzen. Ricordiamo che questo modulo da 16 GB può raggiungere i 3200MHz di velocità, ed è CL16. Acquista ora il kit su Amazon a soli 76,99€ invece di 124,99€.



Se hai già un sistema con fantasiosi effetti RGB, puoi sincronizzare le luci RGB su FURY Renegade RGB DDR4 con la tua scheda madre (per esempio se hai ASUS puoi usare il software Aura Creator). Il programma riconoscerà automaticamente le FURY Renegade e potrai sincronizzarle con altri componenti ascoltando con pochi clic, non è necessario alcun software o driver aggiuntivo per il kit. E anche se non è l’illuminazione RGB più fantastica in circolazione, ma è sinceramente piacevole anche senza luci pazzesche o effetti scintillanti.

Per il test di overclocking della memoria, le FURY Renegade RGB DDR4 sono state testate su diverse piattaforme, ad esempio la scheda madre Intel Z370, Z490 e AMD X570. Non ci sono stati problemi a far funzionare il sistema alla velocità dichiarata.

Parlando della confezione, possiamo vedere un design completamente nuovo che è totalmente diverso dalle RAM HyperX rilasciate in precedenza. Non troverai alcuna informazione tecnica nella parte anteriore della scatola, quindi dovrai girare sul retro della scatola e fare riferimento all’etichetta adesiva per vedere la velocità nominale per un kit specifico. Acquistale ora approfittando dello sconto del 38%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

