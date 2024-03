Kit Videosorveglianza: proteggi CASA spendendo davvero POCO!

Se hai bisogno di stare al sicuro sia quando sei in casa ma soprattutto quando non ci sei, devi assolutamente acquistare un kit di videosorveglianza che possa essere efficiente ma che allo stesso tempo non ti faccia spendere un enorme capitale. Oggi su Amazon è disponibile un ottimo prodotto di SANNCE, acquistabile con un’offerta a tempo che detrae il 15% dal prezzo finale, fissato a 169,99€. Approfittane subito prima che l’offerta scada!

Kit di Videosorveglianza: oggi è disponibile su Amazon con un importante sconto

Le telecamere di questo ottimo kit di videosorveglianza sono Wi-Fi, dispongono della qualità Super HD da 3 MP e riescono a fornire delle immagini molto più chiare e nitide rispetto alle altre presenti sul mercato. Di fatto, grazie ai 18 LED infrarossi posti sulle telecamere, anche le registrazioni notturne saranno ben visibili fino a una distanza di circa 80 metri.

Le telecamere IP CCTV e l’NVR si collegano semplicemente alle prese di corrente e si connettono in automatico anche senza il Wi-Fi, registrando tutto il giorno per tutti i giorni. Con la tecnologia a cascata automatica, invece, l’intero kit di videosorveglianza si connette in automatico al Wi-Fi, con la telecamere più vicina all’NVR che può fungere da ripetitore wireless per le altre telecamere distanti anche 300 metri.

Puoi accedere da remoto anche collegando Alexa, ricevendo delle notifiche push all’istante o delle e-mail se c’è qualche movimento strano. Le telecamere sono impermeabili e durevoli grazie all’impermeabilità IP66. Acquista subito questo Kit di Videosorveglianza su Amazon: oggi con un ottimo sconto del -15% le puoi ottenere a soli 169,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.